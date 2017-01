El coste del servicioVariables económicasLa empresaLa plantillaLas dudas de la remunicipalización

La remunicipalización de los servicios de limpieza de la arena de la playa, la de mantenimiento y limpieza de los módulos y el salvamento y socorrismo se va a llevar al pleno de mañana, donde el inicio del proceso va a salir adelante con los diez votos favorables del equipo de Gobierno (Por Cádiz sí se Puede y Ganar Cádiz), a los que habrá que sumar los cinco del PSOE.

Esta remunicipalización genera muchas dudas en el Partido Popular y en Ciudadanos, que va a votar en contra, y también incluso en los socialistas, que van a dar un sí condicionado hasta que se despejen todas esas dudas. Estas también están presentes en los sindicatos, tanto en los municipales como en los de las empresas que se verán afectadas con la misma.

Los dos caballos de batalla de la oposición son el coste del servicio y la entrada de la plantilla

A pesar de todo ello, se decide seguir adelante. El alcalde opina que muchas de estas dudas se van a ir resolviendo conforme se vaya avanzando en la remunicipalización.

Esta es la pregunta del millón. ¿Va a ser más barato o más caro? En este asunto está la variable fija y objetiva. Cuánto se paga actualmente por estos servicios y el coste que tendría si se remunicipalizan. Ahora mismo por las tres concesiones el Ayuntamiento abona 2.168.338,26 euros. Según el estudio que ha hecho la Delegación de Medio Ambiente, ya remunicipalizadas tendrían un coste de 2.288.114, 65, es decir, saldría por 120.000 euros más, a lo que habría que añadirle otros 72.000 euros anuales por el incremento de los costes en la sociedad Cádiz 2000 para asumir la gestión de estos tres servicios.

Sin embargo, lo que aparece en el informe de Medio Ambiente y del que se hace eco la Intervención municipal, es que el precio del servicio está por debajo del mercado, es decir, que las empresas ofertaron más barato de lo que se licitaba y que ahora esos precios tendrían que actualizarse. De hecho se argumenta que es una de las razones por las que se querían marchar dos de las tres concesionarias. Según los parámetros de Medio Ambiente, el coste pasaría a ser de 2.668.493,68, por lo que la diferencia a favor del Ayuntamiento sería de 308.179 euros.

Los partidos de la oposición y, especialmente, el PP dicen que eso es "una milonga". El precio del mercado es el que es y ese está por debajo de lo que cuesta la remunicipalización. Asimismo, se asegura que las empresas que se quieren marchar es por el dinero que se les debe, que asciende a 1,6 millones de euros.

Los dos partidos que han definido su voto contrario para el pleno de mañana, es decir, Partido Popular y Ciudadanos, tienen otras dudas. Por ejemplo aseguran que no está definido en el expediente otras variables como el coste que puede tener las sucesivas mejoras en los convenios colectivos de las empresas. Es más, Ignacio Romaní se hacía eco de un informe del interventor en el que decía que no se pueden incrementar los costes salariales y sociales: "En concreto no alterar el tipo de contrato (con especial referencia al fijo-discontinuo) la duración, la jornada de trabajo ni la remuneración de los trabajadores a dicha duración y jornada".

Por otro lado, hay otro tema que les preocupa y es que en el caso de que haya trabajadores que no superen el concurso que se elija para pasar a ser fijos, tienen que ser indemnizados, gente que tiene unos derechos.

La sociedad municipal elegida para absorber estos servicios es Cádiz 2000, que hasta ahora tenía como única función la gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones. Gestionar estos servicios con una carga de unos 200 trabajadores le obligará a aumentar la estructura.

Desde el Partido Popular se considera que la empresa que tendría que hacerse cargo de esta gestión es Aguas de Cádiz, que tiene un objeto social que sí puede enmarcar a las actividades de playas. Sin embargo, creen que esto obligaría a meter a todas las plantillas con un convenio y unas condiciones parecidas a las que tienen en esta empresa pública, por lo que los costes se podrían disparar.

Hay otro punto que tampoco les convence y es que desde el PP se cree que se puede estar cometiendo un fraude de ley porque aseguran que no es que se vaya a aumentar el objeto social, sino que lo que realmente va a ocurrir es montar una nueva empresa a partir de una que ya estaba creada. De esta manera lo que se hace es sortear la norma que impide crear nuevas sociedades municipales en aquellas administraciones que se encuentran inmersas en planes de ajuste.

Esta es la madre del cordero y precisamente a lo que más espacio le dedicó el secretario municipal en el último informe que ha hecho. La entrada de la plantilla en estos momentos sería como una subrogación de una empresa privada a otra, es decir, entrarían como no fijos.

Una vez que pasen a formar parte de la sociedad municipal debe ponerse en marcha un proceso público para pasar a fijo mediante concurso, concurso oposición o de méritos. Pero tal y como anuncia Pérez Dorao tampoco se deja claro cómo se va a hacer ni cuando. Incluso uno de los sindicatos municipales señaló que si se abre un proceso como ese, tendrían derecho a presentarse también cualquier interino de la plantilla municipal.

Romaní tiene muy claro que es "falso" que se vaya a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores tal y como se ha dicho. El proceso es largo pero las dudas se van acumulando.