Para sentirse como en casa

Más de 2.000 estudiantes visitantes de grado, posgrado y doctorado llegarán a la Universidad de Cádiz a lo largo de este curso académico, una cifras de récord que se completan con la percepción que suelen llevarse estos alumnos tras su estancia, calificando a la institución académica con una puntuación de 9 sobre 10, la mejor valorada de España en este sentido.Todo ello supone un enorme atractivo para arrendadores, residencias e inmobiliarias que tienen ante sí cada año un gran mercado de potenciales clientes. En este sector una web, Housing Anywhere, se dedica a conciliar la oferta y la demanda de alojamiento para estudiantes extranjeros y para los españoles que viajan a otros países. Según Wendy Gonzales, representante en el Sur de España y Latinoamérica de esta empresa, “es muy frecuente que la persona reserve una habitación o un piso a través de Internet viendo fotos y leyendo una información que luego no se corresponde con la realidad o directamente ni siquiera existe”.Estos fraudes y estafas son muy comunes y el principal problema estriba en que “cuando se hace todo el proceso a través de Facebook o por una red social no podemos denunciar porque no existe jurisprudencia contra este tipo de delitos o porque al final sale más caro contratar a un abogado, ir a juicio, etcétera”. Por ello, muchos estudiantes se quedan sin alojamiento una vez que aterrizan en su destino y deben pasar más tiempo del deseado en hostales, albergues u hoteles. “El plus que aporta Housing Anywhere es que ponemos a disposición del estudiante la reserva segura, por la que tiene 48 horas para llegar al alojamiento, inspeccionarlo y dar su visto bueno. Si no es así, se le devuelve el pago de un mes y la fianza y puede seguir buscando”.Esa ventaja también se aplica al propietario, quien puede quedarse con el pago realizado por el arrendatario si este “no cumple con su parte, con las condiciones negociadas durante el proceso de reserva”.Wendy señala que encontrar un alojamiento adecuado es la principal preocupación del alumno que, en muchos casos, “se vuelve a casa porque sufre tal estrés a la hora de encontrar apartamento o porque es víctima de una estafa de la que no es capaz de recuperarse”.A nivel local, la representante de Housing Anywhere indica que en Cádiz “es normal que muchos estudiantes que vienen de fuera estén un mes en un hostel hasta encontrar un sitio permanente. Además de ser una ciudad que por ciertas fiestas, como el Carnaval, es complicada a la hora de alquilar un piso o habitación”.Para esta web la ciudad es muy atractiva para asentarse porque “es sumamente acogedora y llena de vida y porque la gente se preocupa por el turismo, tanto el provisional como el que se queda más tiempo. Para los estudiantes es interesante porque se ahorran el transporte diario, la comida es muy barata y hay mucha oferta para aprender el idioma. Además de ser una ciudad segura”.Por ello quieren establecer vínculos con la UCA, como ya lo han hecho con 130 universidades de todo el mundo, once de ellas en España. “Hace falta un aporte de tecnología y seguridad a la hora de ofrecer alojamiento”, añade Wendy. Gracias a este servicio, el estudiante puede encontrar habitaciones privadas, compartidas y pisos enteros y tiene ante sí toda la información en 10 idiomas, así como atención y asesoramiento para ambas partes. “Es una buena idea para propietarios que tienen casas vacías o para aquellos jóvenes que dejan una habitación por solo unos meses. Hace falta reglarlo y ofrecer mayor seguridad”, finaliza.