"Esta sentencia es todo un hito"

Durante la jornada de ayer, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre las cláusulas suelo, el despacho de José Luis Ortiz recibió 120 llamadas para otras tantas citas por parte de clientes de la casa relacionados con este asunto, y otras 32 nuevas peticiones para defender sus intereses ante las entidades bancarias.

Esta avalancha no es de extrañar pues el gaditano bufete Ortiz es uno de los pioneros en toda España a la hora de llevar ante los tribunales las cláusulas hipotecarias impuesta por las entidades bancarias. Su despacho ha tratado 2.500 casos, de los que 280 han sido estimados, desde que en 2008 comenzaron a salir a la luz los primeros, a la vez que un brusco descenso del Euríbor le hizo ponerse por debajo del interés legal.

Ortiz lleva además otras demandas particulares contra las entidades bancarias. Entre ellas destaca todo lo relacionado con el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios, donde es pionero y pone ahora la atención en una reciente sentencia por la que el juez ha obligado a un banco a devolver lo cobrado por los gastos de formalización de una hipoteca. Todo ello le lleva a lamentar, con su conocido estilo directo, la escasa atención de la administración de los derechos de los consumidores. "El lobby bancario es un verdadero rodillo. El Estado debe adaptar su legislación en materia de consumo porque poco a poco Europa le está sancionando por no hacer los deberes".

La sentencia conocida ayer por el Tribunal de Luxemburgo es para José Luis Ortiz "un hito. Es la más importante del año y el ejemplo de que los derechos de los consumidores, aunque con esfuerzo, cada día van tomando más carta de naturaleza en España".

En todo caso, la sentencia no ha cogido por sorpresa al abogado gaditano. "Es la tercera vez que Europa vuelve a mojar la oreja al Tribunal Supremo. ¡Menudo revolcón le ha dado! Ha rechazado el dictamen jurídico que defendía la continuidad del límite impuesto a la hora de conceder la devolución de los pagado al 19 de mayo de 2013 por cuestiones macroeconómicas. Frente a ello, la sentencia deja claro que si algo se declara nulo, lo nulo es nulo, y no se puede imponer esta fecha. Será nulo antes y después". Es decir: hay que pagar desde la fecha de la constitución de la hipoteca.

Recuerda José Luis Ortiz que hace apenas unos meses, el pasado abril, el propio Tribunal Supremo "había dictado un auto suspendiendo la tramitación de un recurso de casación sobre una cláusula suelo, a la espera de la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Este auto me hizo ver que el Tribunal Supremo ya se olía algo" y que el tribunal europeo, formada por un representante de cada uno de sus estados, no iba a hacer caso a su abogado general, que defendía las tesis del órgano judicial español.

En todo este largo proceso, Ortiz valora el trabajo realizado por dos jueces gaditanos "valientes y visionarios, que no siguieron lo dictado por el Supremo. Pablo Sánchez, juez decano de primera instancia, y Ana López Chocarro, titular del Número 5. Ellos en sus sentencias de casos presentados por mi sobre las cláusulas suelo, me daba siempre la retroactividad. "Yo siempre he apostado a este caballo, hasta el punto que cada vez que he ganado una sentencia con el pago parcial (a partir de abril de 2013) he optado por presentar un recursos porque la he considerado injusta. Ahora, las que tengo pendientes de la Audiencia seguro que las van a confirmar".

Calcula Ortiz que en la provincia de Cádiz pueden existir unos 150.000 afectados por las cláusulas suelo(Ausbanc la rebaja a 100.000). Económicamente supondrá, según la previsión de este bufete, la devolución de unos 175 millones de euros para el conjunto de la provincia. "Hay casos de todos los tipos posibles, desde un propietario de clase media a uno de Vista Hermosa con 750.000 euros de hipoteca. El último caso que se ha ganado le supuso al dueño de una finca de Medina la devolución de 120.000 euros.

Conocida la sentencia, el abogado gaditano, que tiene clientes también en diversas provincias andaluzas, es consciente de que se incrementarán las demandas de los afectados ya que tiene claro que las entidades bancarias "no van a aceptar por su cuenta el pago de lo debido al conjunto de sus clientes afectados".

Destaca Ortiz que todos los afectados pueden presentar una reclamación "siempre que esté vigente la hipoteca". En cuanto a los que ya han iniciado el proceso de reclamación ante el juzgado, "se les abre ahora la posibilidad de exigir el pago desde el mismo momento en el que firmaron la hipoteca. Y en el caso de los que ya tengan dictada una sentencia, tienen la posibilidad de presentar un recurso".