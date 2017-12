Los roscones artesanales de Casa Hidalgo

¡Qué difícil es pasar por Casa Hidalgo sin entrar a comprar una de sus deliciosas empanadas o algunos de sus ricos bollos! Esta clásica pastelería gaditana se encuentra en estas fechas, en las que la comida es parte esencial de las celebraciones, a pleno rendimiento.

Entre sus especialidades está uno de los productos que no puede faltar en la mesa: el Roscón de Reyes, que cada 6 de enero acompaña los desayunos y meriendas de las familias gaditanas. En Casa Hidalgo el proceso de elaboración del roscón es totalmente artesanal, desde los ingredientes que utilizan hasta la forma de hacerlo. Por ello, los hacen todos el último día para que lleguen a las mesas lo más frescos posible, algo que valoran los clientes que ya están encargando y pagando el suyo para no quedarse sin él. Aunque la mayoría opta por comprar los que están rellenos de trufa o nata, lo cierto es que "los verdaderos roscones no llevan relleno", explica Encarni Pastrana, encargada de la tienda.

El proceso de elaboración, fermentación y horneado dura aproximadamente una hora y cada año, para este día tan especial, utilizan 30 masas de seis kilos cada una de las que suelen salir 20 roscones grandes y 40 pequeños.

Además, no dejan de hornear saladitos y empanadas, otros de sus productos habitualees y que cuentan con muchos adeptos.