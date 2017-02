El retrato de un fracaso histórico

2la Ciudad del Mar es una de las grandes vergüenzas que tiene la ciudad de Cádiz. El que esté oculta lejos de la vida cotidiana de la ciudadanía no quiere decir que pueda esconder el fracaso de un proyecto inacabado, de un dinero público desaprovechado y tirado a la basura. El Ayuntamiento de Cádiz lo tuvo durante 25 años y fue incapaz de sacar ningún proyecto adelante, pese a que estuvo barajando alguna idea que otra. Todas fracasaron, unas veces por la falta de definición y otras porque la institución portuaria no lo puso tampoco fácil, sobre todo cuando se planteó que fuera un hotel. Lo peor de todo es que no sólo no se hacía nada sino que el edificio iba deteriorándose a pasos agigantados hasta parecer una estructura más propia de un lugar de guerra que un edificio que nada más que se ha usado en 25 años para un Campeonato del Mundo de Vela.

Ahora la Autoridad Portuaria apunta que quiere darle vida por fin a este espacio, pero antes hay que echarle mucho dinero para ponerlo presentable. De momento se van a acometer unas obras de emergencia por lo mal que están algunos elementos y la factura se le va a pasar al Ayuntamiento de Cádiz, al que se considera responsable del deterioro del edificio. Se avecinan nubarrones en las relaciones entre las dos administraciones.

2

La Junta de Gobierno es el principal órgano ejecutivo del Ayuntamiento junto al pleno. Es algo así como el consejo de ministros municipal y del mismo salen gran parte de los acuerdos que se desarrollan posteriormente en la gestión diaria. Todas las semanas se aprueban asuntos importantes para la ciudadanía. Desde hace muchos años es tradicional que después de la junta de gobierno local se dé una rueda de prensa ante los medios de comunicación para dar cuenta de todos los asuntos tratados. Teófila Martínez las comandó con los populares, respondiendo a cuantas preguntas le hicieran los periodistas sobre los temas de la junta de gobierno u otros que estuvieran de actualidad. Sin embargo, desde que hubo cambio de gobierno, el actual alcalde José María González, cambió la costumbre y dejó de comparecer ante los medios casi desde el minuto uno. Normalmente el encargado de asistir ha sido en ocasiones Martín Vila, el líder de Ganar Cádiz, el socio de gobierno Por Cádiz sí se Puede. Pero en ocasiones lo hace Ana Fernández, número dos del partido que lidera el alcalde y portavoz de su grupo en el Ayuntamiento para desesperación de los periodistas. Por más preguntas que se le hacen sobre multitud de temas, no hay donde rascar porque en la mayoría de las ocasiones responde con absoluta generalidades, no se sabe muy bien si es por no cogerse los dedos y no meter la pata o porque realmente no controla los temas.

2

La Corrala de la Bahía ha sido uno de los puntos más sensibles a los que se ha tenido que enfrentar el anterior y el actual equipo de Gobierno. Muchas veces el discurso externo distaba mucho del que se hacía sotto voce. Nadie era capaz de hablar claro y algunos no querían ni hablar del tema y otros querían hacerlo demasiado. En la Corrala hubo una escisión y de ella salieron algunos miembros que se trasladaron a la calle Flamenco, entre ellas la que ejerció durante varios meses de portavoz de los ocupantes ilegales y que siempre mantuvo un discurso más cercano a Podemos. Ahora han sido desalojados de la calle Flamenco y se han visto a la calle. El viernes interrumpieron el pleno y la misma mujer dijo que el Partido Popular y Podemos al final es lo mismo, por lo menos en lo que se ha referido a su situación. Y es que el tema es mucho más complicado cuando se tiene que afrontar y hay que gestionar que cuando se mira desde fuera.

1

No haya nada como una final de Carnaval para un pleno. Los ediles corrieron más que nunca para que la sesión no se alargara más de la cuenta. Fue un pleno de guante blanco. Por no haber, no hubo casi ni protestas de los vecinos.