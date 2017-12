La lectura es muy sencilla. Los 13 premios principales cantados ayer en el sorteo de la Lotería de Navidad (desde el Gordo a los ocho quintos) han dejado 2.143.000 euros en la provincia de Cádiz. Y de esa cantidad, 1.981.000 cayeron en la capital gaditana. Así las cosas, el resto de la provincia se tuvo que conformar ayer con una migaja de 162.000 euros.

Ese dinero se asomó de manera muy tímida por siete localidades que al menos tuvieron el consuelo de que les sonrieran tres de los ocho cinco premios cantados ayer por los niños del colegio de San Ildefonso, en concreto los números 58808, 00580 y 22253. Un simple décimo expedido por una máquina dejó 6.000 euros en El Puerto (en la administración de la calle Valdés que regenta Juan José Cairon), y lo mismo sucedió en Chiclana (en la administración del centro comercial de Eroski que regenta Antonio Fedriani), en Algodonales (en la administración de la calle Feria), en San Roque (en una papelería de Pueblo Nuevo de Guadiaro) y en Los Barrios (en el Carrefour de Palmones).

En San Fernando la fortuna sonrió a dos hogares ya que el número 22253 regaló 6.000 a un décimo vendido en la Administración de Loterías de la calle Real, 56 y otros 6.000 euros a otro décimo expedido en la avenida Al Andalus, 16. En el despacho de lotería del centro de La Isla aún no habían conocido la noticia cuando este periódico se acercó a preguntar a la ventanilla. Pilar Sevillano comprobaba al otro lado del cristal las listas de números que ha tenido a la venta y tras no encontrarlo confirmó que era un número de máquina. También era el caso del negocio que regenta Esther Fernández, que aventuraba que podían haber adquirido un décimo, lo que se confirmó más tarde. Un trabajador de Loterías aparecía poco después para entregar los cartelones con el número y el premio correspondiente. Por Real también pasaban entonces para que el establecimiento luciera la buena nueva.

Pero en medio de esta sequía lotera generalizada, la principal sonrisa, después obviamente de la de Cádiz capital, fue la de la localidad serrana de Villamartín. Allí, en la administración de Loterías El Gato Negro, ubicada en la avenida de la Feria, se vendieron 20 décimos de otro quinto premio (el 00580), dotado con 6.000 euros cada uno de los boletos, repartiendo en total 120.000 euros. Lo hizo, como en la mayoría de los casos registrados ayer en la provincia, a través del sistema electrónico.

Y ya está. El sorteo de la Lotería de Navidad no dejó nada más en territorio gaditano... a expensas de las pedreas, terminaciones y aproximaciones que se irán conociendo poco a poco. No obstante, algunos de esos premios menores no son tan pequeños. De eso puede dar fe, por ejemplo, la Peña Sevillista de Ubrique, que distribuyó ayer 114.800 euros de la pedrea con el número 30364. Esta cantidad es el resultado de los 1.148 décimos que esta peña ha logrado vender entre socios y vecinos del pueblo, que han sido premiados con 100 euros al boleto. Es llamativo que la pedrea de este número ha repartido casi la misma cantidad de dinero en Ubrique que el quinto premio en Villamartín.

Según Administración y Loterías del Estado, en la provincia de Cádiz se ha recaudado para este sorteo 43,39 millones de euros, lo que supone 4,21 millones más que el año anterior, cuando el billetaje vendido ascendió a 39,18 millones.