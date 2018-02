La remunicipalización queda en manos de Adrián Martínez de Pinillos

A rey muerto, rey puesto. La destitución en capítulos de Álvaro de la Fuente como consejero de Cádiz 2000 y a la sazón presidente de esta sociedad quedó ayer definitivamente cerrada con la celebración de un nuevo consejo de administración donde resultó elegido su compañero de bancada Adrián Martínez de Pinillos. Este edil será el que tenga que pilotar los siguientes pasos de la remunicipalización y la gestión de los servicios para la próxima temporada de playas.

Fue una votación extraña donde, una vez más el PSOE resultó decisivo. Los tres consejeros que suman Podemos y Ganar Cádiz votaron a favor del nombramiento de Martínez de Pinillos; los tres del Partido Popular, todo lo contrario; y quedaba la duda del PSOE que iba con la intención de abstenerse. Eso produciría un empate imposible de resolver porque todavía no había presidente que pudiera imponer su voto de calidad. El PSOE decidió que la única opción válida era que la sociedad municipal no se podía quedar bloqueada y dividió su voto. Dos lo hicieron a favor del nombramiento y otro se abstuvo para dejar constancia de cuál era su intención.

El mismo Grupo Municipal Socialista señaló que "hemos posibilitado también en el Consejo de Administración de Cádiz 2000 el nombramiento de un nuevo presidente para que la empresa salga del bloqueo y para que pueda seguir adelante el proceso de municipalización. Nuestro objetivo es garantizar que los servicios de playa funcionanen en la fecha que les corresponde y en condiciones óptimas para los ciudadanos y para los trabajadores".

Lo que no se vio en el consejo de administración celebrado en la tarde de ayer fue el escrito que se le ha enviado al Tribunal de Cuentas como alegaciones a la decisión de la Fiscalía de haber enviado la denuncia del Partido Popular a la Sección de Enjuiciamiento al ver indicios de posible responsabilidad contable. El PSOE quiso dejar constancia por escrito acerca de que no había podido ver el documento que se va a presentar.

Ciudadanos, que no está en el consejo de administración, señaló por la mañana que la propuesta del PP al Pleno para que se prepare un pliego con el que concertar externamente la prestación del servicio este año si no diera tiempo a la sociedad de ponerlo en marcha: "no es una mala medida aunque solo sea como plan B", aunque matizó que "la apoyaremos si sale adelante una enmienda para que quede como una previsión en el supuesto de que no se pueda hacer desde Cádiz 2000. En ese caso, contará con nuestra aprobación. No la apoyaremos si se plantea como sustitución a la internalización".