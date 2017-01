Sí a la remunicipalización pero con mejoras salariales y sociales

El sindicato Autonomía Obrera tiene muy claro que la remunicipalización de diversos servicios municipales no debe reducirse a un simple cambio de patronal sino que las mejoras laborales deben ir contempladas en un proceso progresivo para todos los afectados.Este sindicato entiende la complejidad en municipalizar un servicio con tres convenios colectivos diferentes y más aún cuando el interventor ha incidido, tal y como recuerda Autonomía Obrera, en que no se deben alterar las infraestructuras de mantenimiento y las subidas salariales de los trabajadores afectados, “que no sean superiores a las marcadas por los respectivos convenios”.Esta central sindical opina que “la dignificación laboral conlleva mejoras salariales y sociales” y avisa de que llevarán a cabo las reivindicaciones “necesarias, justas, lógicas y coherentes para que así sea”. En este sentido recuerdan que la municipalización de un servicio debe realizarse “para una mejora y adecuación de la Administración con los ciudadanos y paralelamente para que los trabajadores mejoren sus condiciones laborales, “exterminando la precariedad a la que están sometidos por convenios provinciales o nacionales”.De este modo aseveran que en un servicio remunicipalizado “la igualdad de trabajo y salario debe prevalecer y debe ser uno de los objetivos fundamentales para llevar a cabo este proceso, de la mano de un compromiso laboral de todos los colectivos, bajo la premisa de cumplir tanto con los derechos como con las obligaciones”.Autonomía Obrera espera que este proceso sea el que abra el camino para aplicarlo en otros servicios “en especial los que prácticamente son en su totalidad de mano de obra o los que llevan décadas realizando sus funciones para la ciudad de Cádiz pero a través de una empresa privada”.El sindicato es consciente de que la remunicipalización debe ser progresiva, controlando el equilibrio económico y contractual del ayuntamiento “y que no puede ser de otra forma tras tantos años de privatizaciones”, pero añaden que lo servicios de playas “no deben ser un hecho aislado” y paralelamente a este cambio de política tiene que ir acompañado de una fiscalización rigurosa con un control y seguimiento en todos los pliegos de condiciones del Ayuntamiento “incluyendo en los mismos cláusulas sociales que mejoren las condiciones de los colectivos”.