Un relevo continuista

El día del relevo de Teófila Martínez al frente de una candidatura a la Alcaldía de Cádiz se preveía como un proceso traumático dentro del PP tras 20 años al frente del Ayuntamiento gaditano y seis elecciones municipales ganadas -cinco con mayoría absoluta y una en votos, aunque la aritmética de la Corporación ha permitido que el actual alcalde sea José María González-. Sin embargo, los populares gaditanos decidieron en el día de ayer huir de una variación radical y optaron por el continuismo -con matices- al nombrar como alcaldable a Juan José Ortiz, que a partir de ahora pasa a ser Juancho -como se le conoce en el partido- para mostrarse más cercano al electorado.

Este abogado gaditano de 45 años forma parte del núcleo duro de trabajo de Teófila Martínez desde que fuera elegido por primera vez como concejal en 2003. Cuatro legislaturas, tres de ellas en el equipo de Gobierno, en las que ha tenido responsabilidades en el área de Vivienda en su primera etapa y pasando posteriormente, entre otros asuntos, a ser la cabeza visible en la gestión de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. De hecho, estas dos cuestiones salieron a relucir en los distintos discursos para vender la gestión del nuevo candidato. Por su parte, en la oposición ha tenido que jugar con temas con bastante peso ideológico para marcar las distancias con el actual equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz.

Cuenta con el apoyo de parte de la vieja guardia, aunque con caras nuevas como CossiLa ex alcaldesa señala al candidato como "el mejor de los nuestros" para ser alcalde

Pero si algo quedó claro en la presentación del candidato, esto fue que los populares van a intentar evitar la proyección de un candidato personalista, ya que la sombra de Teófila Martínez es bastante alargada aunque haya decidido dar un paso al lado. Por contra, las cartas que se mostraron ayer permitieron ver que la palabra que se va a usar en el PP a partir de ahora es la de "equipo". Un grupo en el que se pretende unir a la vieja guardia -en la presidencia del acto estaban presentes su antecesora Teófila Martínez y compañeros como Ignacio Romaní, Mercedes Colombo y Bruno García- con un conjunto renovado, estando la figura de José Manuel Cossi -que hasta última hora ha pugnado con Ortiz como principal opción para ser cabeza de lista- como exponente de las nuevas caras que han empezado a tener responsabilidad en el partido.

Esta línea maestra quedó marcada en el primer discurso de Ortiz como candidato: "Este proyecto no es un proyecto personal. Es un proyecto de equipo. Es un equipo de personas que hemos gobernado esta ciudad y que sabemos hacerlo. Es un equipo de personas que el pasado julio de 2017 dieron un paso adelante y que quisieron apostar por un proyecto de ciudad".

Ortiz se afanó en recalcar que en la determinación que ha tomado el PP para elegirlo como alcaldable ha primado "la ciudad de Cádiz", dirigiendo un pequeño tiro hacia el PSOE al indicar que en otros partidos las designaciones se hacen por las familias que componen el partido. Por ello, aseguró que lo que se ha decidido es "recuperar estos tres años perdidos para la ciudad de Cádiz".

No se olvidó Ortiz de la ex alcaldesa, Teófila Martínez, de la que dijo que siempre la seguirá llamando "alcaldesa" e hizo referencia a la confianza que ha recibido, que pretende devolver con "esa ilusión que Teófila Martínez ha impregnado durante 20 años en un equipo de Gobierno y que ha conseguido transformar y cambiar a la ciudad de Cádiz, que hace unos 24 años era una ciudad en blanco y negro".

Con todo, y tras repasar sus logros al frente de Vivienda y Cádiz 2012, el alcaldable del PP aseveró que "lo que queremos es que los gaditanos vuelvan a mirar al Ayuntamiento para que vean que es un motor de transformación de la ciudad". Una declaración de intenciones para "recuperar la confianza de los gaditanos, que vuelvan a sentir a Cádiz como suya. Hay que recuperar la dignidad del gaditano".

En el resto de intervenciones, los populares hicieron piña en torno a Ortiz para reafirmar la posición de cambio con un cierto carácter triunfalista para iniciar el camino de cara a las elecciones municipales de 2019. El primer convencido era Antonio Sanz, presidente provincial del PP, que tras anunciar el nombre del alcaldable sentenció que "estoy convencido de que hoy -por ayer- el PP no elige un candidato, elige al próximo alcalde de la ciudad de Cádiz".

Una ilusión, la de los populares, que Sanz proyectó en "una persona con una trayectoria intachable" y con "una experiencia municipal muy importante" para marcar el territorio ante un electorado que se va a encontrar a una figura distinta que ha formado parte del proyecto de siempre.

Por su parte, Teófila Martínez, tras dar un paso al lado el pasado sábado, ayer vanaglorió a Ortiz al decir que "hemos decidido elegir al mejor de los nuestros". Un aspirante que la ex alcaldesa incluyó dentro de un equipo "que va a volver a concitar el apoyo de la mayoría de los gaditanos, de la gente corriente de Cádiz para volver a gobernar esta ciudad con la idea principal de no decepcionar a nadie, como hemos hecho anteriormente".

Entre las virtudes de Ortiz, además de incidir en su trabajo en las concejalías de Vivienda y Cádiz 2012, Martínez resaltó que "es un hombre trabajador, es un hombre coherente, es un gaditano de ley y es un gaditano que siente Cádiz". Por ello, y ante un equipo de trabajo por el que "me partiría el alma por cada uno de ellos", lanzó un guiño a los votantes del PP al decirles que "no se van a equivocar y no se van a arrepentir" por confiar en el nuevo candidato.

Por su parte, mucho más escueta fue la presidenta local del PP, Mercedes Colombo, que respaldó la elección de Ortiz al manifestar que "va a ser el mejor líder que va a tener este grupo", con el que los populares intentarán "volver a llevar a Cádiz a donde tiene que estar, al número uno de las capitales de Andalucía y no a la cola".