El regreso de Zenet llena el Baluarte de la Candelaria

Tras casi cuatro años sin publicar nuevo material, Zenet llegaba anoche a Cádiz para presentar su Si sucede, conviene. En un reencuentro con el público gaditano con todo el papel vendido y un retraso considerable, Zenet presentó su última propuesta, en la que sigue apostando por la fusión de sonidos y unos temas que van más allá del etiquetaje evidente: "Los que somos del sur -comentaba el intérprete- hemos mamado una serie de géneros musicales determinados, y a mí me gusta abrir un poco la mente e irme a otras influencias. Queremos que cuando alguien nos escuche, oiga un puñado de evocaciones". Los temas que el malagueño desgranó en el Baluarte de Candelaria -un escenario al que al artista le hacía ilusión volver y, afirmó, ofrece un sonido "potente y cristalino"- parten de un "juego a tres bandas", entre el propio Zenet, el músico José Taboada y las letras de Javier Laguna. Unas canciones -con títulos como Mereció la pena, Qué será lo que me has dado o Perdona- para un "tiempo nuevo" que pretenden plasmar una "poesía de la felicidad".