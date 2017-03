Se registran 354 accidentes de tráfico con heridos el pasado año

El pasado año se registraron en Cádiz 354 accidentes de tráfico con heridos, según los datos estadísticos recabados por la Policía Local. Este cifra, que supone que en la ciudad se produjo casi un incidente diario con cierta gravedad, es muy positivo ya que sigue la tendencia a la baja de los últimos años en la capital. Así, en 2015 se produjeron 413 sucesos de este tipo, lo que supone una reducción en 2016 del 14,29%. Si esta bajada ya es considerable, la mejora de los datos es más evidente si se echa la vista atrás, ya que, tal y como señala el informe estadístico del cuerpo municipal, en los últimos nueve años se ha pasado de un máximo de 604 accidentes con heridos en un año a los 354 del último ejercicio. Es decir, se ha rebajado la siniestralidad en casi la mitad.

En cuanto a las zonas en donde se produjeron los accidentes, cinco vías fueron las que concentraron la mayoría de ellos. Así, la Avenida principal -formada por las avenidas de Andalucía, Ana de Viya, Cayetano del Toro y José León de Carranza- fue el lugar que soportó un mayor número de percances con 46, algo que es normal debido a que es el espacio que soporta diariamente el paso de un mayor número de vehículos. Tras ella, se situaron la avenida de Astilleros con 21, el Campo del Sur con 20, la avenida Juan Carlos I con 19 y la plaza de Sevilla con 17.

En cuanto al día de la semana en el que se produjeron más accidentes, las estadísticas de la Policía Local constatan que el viernes fue la jornada en la que más siniestros se registraron con un 20%. Asimismo, el último trimestre del pasado año fue el momento de 2016 en el que se acumularon más accidentes con heridos. Respecto a la implicación de los vehículos, los turismos protagonizaron el mayor número de incidentes, seguidos de las motocicletas y los ciclomotores. Por su parte, autobuses, furgonetas, camiones y bicicletas registraron datos menores.

El patrón de las principales causas de los siniestros que se produjeron en Cádiz en 2016 fue similar al del resto del país, estando entre ellas el exceso de velocidad, las infracciones en la conducción, el consumo de alcohol y drogas o las distracciones al volante.

Respecto a la tipología de accidentes que tuvieron lugar el pasado año en Cádiz, el 90% de ellos fueron por colisión por embestida (fronto-laterales), caídas de motocicletas o ciclomotores, colisión por alcance o atropellos. En el otro 10% restante se incluyen los provocados por colisiones por raspado, salidas de la vía, colisiones frontales o choques contra obstáculos fijos de la calzada o contra vehículos estacionados. En este informe estadístico de la Policía Local se señala que, según los datos obtenidos durante el 2016, se rompe con algunas creencias sobre las horas del día en las que se producen los accidentes, la edad de las personas que provocan los sucesos o el consumo de alcohol por parte de los conductores.

En 2016, la franja horaria en la que hubo una mayor siniestralidad fue entre las 12 horas y las 17 horas. Por su parte, respecto a la edad de las personas implicadas en un accidente, el 40% de ellas tenía entre 36 y 50 años, mientras que los que tenían entre 26 y 35 años fueron el 25%.

Otro tópico que la Policía Local indica que no se cumple en la ciudad es el de la edad de las personas que dan positivo en los controles de alcoholemia o drogas. Así, el mayor grupo de edad de los conductores que no los superaron fue el que va entre los 36 y los 50 años, que protagonizaron el 47% de los casos. Por su parte, los que van entre 26 y 35 años fueron el 23%, los mayores de 50 años, el 22 %; y los menores de 25 años, sólo el 7,5%. De hecho, uno de los avances que la Policía Local constata en su trabajo a pie de calle es la costumbre instaurada dentro de los grupos de jóvenes de que el conductor sea el único que no consume alcohol, algo que sin embargo no se repite entre los mayores de 36 años.

Una de las principales luchas de los cuerpos de seguridad es concienciar a la sociedad de los peligros de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas. De hecho, el 76% de las diligencias instruidas ante la autoridad judicial por delitos contra la seguridad vial el pasado año por parte de la Policía Local fueron por casos de positivo, estando muy alejadas de este dato el resto de delitos relacionados con el tráfico. Un aspecto que desde la Policía Local se considera muy positivo es la reducción de casos de positivo por conducir bajo los efectos del alcohol en Cádiz, ya que en 2016 se contabilizaron un 30% menos que en 2015.

Dentro de estos datos, también es muy importante resaltar que el 87% de las personas que dieron positivos por consumo de alcohol o drogas fueron hombres. Asimismo, el sábado fue el día de la semana en el que se dieron más positivos. En cuanto a la franja horaria, el 42% de los positivos en la capital gaditana se registraron entre las 0 horas y las 5 horas.

Desde la Policía Local se argumenta que el descenso de los datos de siniestralidad se debe a la mejora de los hábitos de los conductores. Para ello, por un lado es de vital importancia la labor educativa que realiza el cuerpo municipal con los cursos de Educación Vial en los colegios gaditanos a alumnos de 5 a 14 años. Otro aspecto que resalta el informe de siniestralidad es la incidencia del uso del radar en las vías en las que se producen más accidentes de tráfico por exceso de velocidad, lo que ha permitido el descenso del número de heridos. A esto se suman los continuos controles que realizan los agentes de las secciones de Motoristas, Omega y Atestados para vigilar conductas como la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, el uso del cinturón de seguridad, el casco o el teléfono móvil. Por último, la Policía Local también resalta la incidencia de las diferentes campañas de sensibilización que realiza periódicamente la DGT.