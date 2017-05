El rector dice que "lo único que me quita el sueño es la UCA"

El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, afirmó ayer que "no me he planteado eso en estos momentos", en referencia al ofrecimiento informal que le hizo el PSOE por si había alguna posibilidad de que fuera el candidato por este partido a las elecciones municipales de 2019 en la capital gaditana: "Estoy total y absolutamente metido en la Universidad y no ha habido ningún momento en el que yo me haya planteado eso".

En este sentido afirmó que su valoración con respecto a este tema sólo puede hacerse desde la institución académica, "que es a la que me dedico al cien por cien y la que me quita el sueño".

Por eso dijo que en otros ámbitos "no debo interferir ni meterme", aunque cree que el proceso de elección de candidato para una determinada lista electoral "tiene sus estructuras y procedimientos y es algo muy serio".

En este sentido recalcó que él no sabe lo que es "bastante informal" o "tirar los trastos" en este tema, "pero tiene que se bastante informal para que yo no lo haya constatado".

El PSOE, pese a que está ahora mismo en un proceso de primarias para decidir a su líder nacional en una lucha entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, está empezando a tirarle los tejos a algunos potenciales candidatos para el futuro, a ojos de las personas que suelen tomar esas decisiones. No obstante, una vez que salga el secretario federal, después tiene que haber procesos electorales en Andalucía, la provincia y en la capital gaditana, donde el líder de la formación es Fran González, el último candidato a las municipales.