El rector reconoce "cierta inquietud" por el proceso de Valcárcel

El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, reconoció ayer que en la institución educativa existe "cierta inquietud" ante el lento proceso de desbloqueo del antiguo edificio del colegio Valcárcel, donde la UCA proyecta trasladar desde el Campus de Puerto Real la Facultad de Ciencias de la Educación. González Mazo apuntó que "los pasos se demoran a pesar del esfuerzo del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación, que trabajan en buena consonancia". El rector recordó que "tenemos apartado el dinero para el inicio del proceso de licitación de las obras", y resignado añadió que "estamos a la espera, no podemos hacer nada. El edificio no es nuestro y no hay documento oficial que nos permita ir trabajando". El proceso se alarga desde que en el año 2013 la UCA aprobara el traslado de Ciencias de la Educación a la capital.

González Mazo coincidía ayer precisamente con el diputado Fran González, presente en las negociaciones con Zaragoza Urbana para que esta firma ceda el edificio a la Diputación para sus posterior cesión al Ayuntamiento, en una rueda de prensa sobre el Tricentenario. El diputado socialista precisó que la Diputación se encuentra estudiando detalles con Zaragoza Urbana para entregar el informe al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. "Creo que antes de agosto puede estar terminado este estudio de detalle", afirmó. Concluyó asegurando que "el espíritu de la Diputación y su presidenta, Irene García, es dar prioridad a la cesión de Valcárcel".