"No quiero que se me vea como el señor de las sombras"

Es el hombre que está situado más cerca del alcalde y es el asesor de asesores, una de las cabezas pensantes de este Ayuntamiento. Este vigués de nacimiento y madrileño de adopción de 48 años llegó a Cádiz tras una larga trayectoria como activista en el ámbito social y ecologista. En su colaboración con los anticapitalistas es donde se genera la amistad con Teresa Rodríguez y José María González que acaba con la propuesta del alcalde para convertirse en su jefe de Gabinete de Alcaldía.

Su poder

Aparece en muchos sitios como la persona que realmente manda en el Ayuntamiento y se compara su papel con el de Jorge Moreno con el Partido Popular, aunque en este caso no tenía el título de jefe del Gabinete de Alcaldía. "En absoluto soy el que manda", aclara rápidamente. Cree que las personas que dicen eso están intentando dos cosas: "Uno, la de asimilar mi figura y el papel que hago cerca del alcalde con la del anterior jefe de gabinete de Alcaldía" en referencia al citado Jorge Moreno. A su juicio esta persona "al parecer estaba en los pliegues opacos ordenando y generando redes de control de poder". El segundo objetivo de los que dicen que es el alcalde en la sombra es "ningunear la figura política de José María González".

Barcia, como le gusta que lo llamen, dice que su objetivo es que la figura del jefe del gabinete "no se viva como un señor de la oscuridad, de las sombras, sino como una pragmática y transparente que lo que hace es lo que el alcalde necesita para agilizar su gestión y su toma de decisiones. Definitivamente no soy quien manda en Cádiz".

Este papel, como no podía ser de otra manera, se lo adjudica al propio alcalde que "es el tributario de la soberanía popular y es el que tiene que gestionar lo público".

el alcalde

En contraposición al poder que dice que no tiene, describe al alcalde como una persona "con genio y figura que tiene ideas propias, con convicción y que al mismo tiempo tiene la flexibilidad suficiente como para negociar con la realidad para intentar mejorarla".

Asegura con un cierto tono poético que "el alcalde está haciendo auténtica política jonda y eso es lo que algunas elites no pueden soportar".

El equipo de Gobierno

Una de las críticas que se hace es que el equipo de gobierno no es fuerte: "Es nacido de un proceso realmente democrático y se basaron en candidaturas auténticamente populares". Dicho esto, afirma que pone la mano en el fuego por cualquier miembro del equipo de Gobierno "por su honestidad, por sus ganas de trabajar y su compromiso" y destaca lo que llama un "grandísimo potencial de aprendizaje" de todo el grupo.

¿Es complicado asesorar a un grupo inexperto? Barcia tiene claro que lo que complica al equipo es la labor de una oposición que "tiene como objetivo volver al poder a toda costa". En este sentido soltó una perla con acusación al Partido Popular incluida: "Es terrible que alguien te diga que cuando la venta del hotel estaba prácticamente cerrada, que algún miembro de la oposición y, en concreto, del PP haya puesto reparos entre bambalinas para que esos inversores cerraran el proyecto". Ante esa acusación se le pregunta quién hizo eso. La respuesta fue el silencio.

LA herencia

"El desastre económico que hemos heredado del PP con 275 millones de deuda, hipoteca una parte muy importante del futuro del Ayuntamiento de Cádiz. Pese a todo, el alcalde y su equipo de gobierno lo que está haciendo es transitar de ese espacio de locura a otro de racionalidad económica y política".

Barcia considera que la deuda no es que sea una excusa, "es que es inexcusable". Asegura que este año tienen que destinar unos 24 millones para pagar deuda y añade otros 5 por un crédito que tenía carencia y que ahora hay que empezar a pagar "y que nos estalla en la cara". Le pone el calificativo a todo este montante como "deuda bomba". Esto hace que "no podamos desarrollar con la fuerza y la energía que quisiéramos los planes que la ciudad necesita urgentemente".

el psoe

"Con el PSOE lo hemos intentado todo, lo que ocurre ahora es que su dirección está fragmentada, donde es muy complicado saber si lo que han decidido hoy lo van a decidir mañana o pasado". Niega que haya habido cuestiones de tipo personal con Fran González y resalta que van a seguir intentando llegar a acuerdos con el PSOE para "propuestas concretas y no a través de grandes principios, porque estos muchas veces están vacíos de contenidos reales".

Loreto

José Vicente Barcia es uno de los investigados por la denuncia que el Partido Popular puso por injurias y calumnias por el caso del agua de Loreto. Éste hace memoria sobre este asunto y recuerda que con el traslado del informe a la Fiscalía "cumplimos con una obligación que entendemos que el Ayuntamiento de Cádiz debía a los vecinos de Loreto y era una explicación de lo que realmente sucedió".

El informe que se hizo tras la investigación dio lugar a tres conclusiones que a juicio de José Vicente Barcia son claras: "Primero, desde el 29 de septiembre al 13 de octubre de 2014 se estuvo suministrando agua no apta para el consumo teniendo en cuenta los análisis que esos días se hicieron y donde los parámetros de contaminación existía". Lo segundo que se desprende es que "no se puso en conocimiento de las autoridades sanitarias, lo que es un incumplimiento flagrante de la ley". Y el tercer punto lo centra en el foco, que no fue en una comunidad de vecinos sino "en la manipulación que el día 29 Aguas de Cádiz hizo de las válvulas para una modificación temporal del flujo de las mismas".

Y con respecto a las acusaciones que hizo en aquella asamblea de Loreto, donde se refirió a Teófila Martínez e Ignacio Romaní, asegura "y así se puede leer por ejemplo en la crónica de este diario, que lo que yo digo es que contaminaron a la opinión pública, no que contaminaron el agua".

Su pareja

Que su pareja sea asesora en la Diputación y participe también en algunas cuestiones municipales ha generado polémica: "Hay un contexto terrible en este asunto de absoluto machismo. Hay que recordar que Alba del Campo, con independencia de que es mi pareja, es alguien a la que se le tiene que valorar por el desarrollo y el trabajo que haga". Recuerda su bagaje en el campo energético y asegura que le hicieron una propuesta con independencia de quién era su pareja: "Se utiliza una relación personal como arma arrojadiza para intentar desacreditarme y a este equipo de gobierno".

González bauza

¿Era evitable la dimisión del anterior concejal de Medio Ambiente?: "Creo que podría haber sido más explícito a la hora de defender su honestidad. Ante un ataque furibundo, concertado y brutal, el concejal se bloqueó y fue incapaz de explicar con solvencia los detalles que probaban sobradamente su honestidad".