"Si quieren quitar símbolos del PP, que empiecen por el soterramiento"

El anuncio del alcalde de eliminar el monumento al Bicentenario que se levantó en las plazas de Sevilla y de la Hispanidad ha provocado la dura reacción del principal partido de la oposición, que gobernaba cuando se levantaron esas Antorchas de la Libertad. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, criticó duramente ayer el planteamiento del alcalde, que dijo que eliminará esos monumentos porque son "la metáfora hiriente de un antiguo gobierno". "Si quiere eliminar signos del PP, que empiece por el soterramiento o por el segundo puente", recriminó Romaní al alcalde, recordando que además de las Antorchas de la Libertad, en la etapa del gobierno de Teófila Martínez se levantaron "las viviendas de Cooperativa, el Parque Celestino Mutis, la guardería de Astilleros o el paseo marítimo de Puntales y La Paz, por citarle solo unos pocos ejemplos".

"Nadie le votó para que quitara monumentos, sino para que le diera casas a la gente, luz, agua, techo a los sin hogar, y todo aquello que fue prometiendo. Él mismo decía que si no se hacía no era porque no se pudiera, sino porque no se quería; pues nada, que se ponga a trabajar, que es lo único que no está haciendo", afirmó ayer el portavoz popular, que además recordó que el monumento del Bicentenario "no lo colocó el PP". "El alcalde lleva dos años ocultando a los ciudadanos que los hitos del Bicentenario y la pérgola de Santa Bárbara fueron elegidos en un concurso internacional de Arquitectura, que además organizó el Colegio de Arquitectos; aquí no se hacían las cosas a través de un círculo de Podemos o de un comisario político de Madrid". Y al hilo de esto último, precisamente, se preguntaba Romaní "si lo que se quiere poner en lugar de las Antorchas será algo que elija un círculo de Podemos" o si "se va a colocar una bandera no constitucional o alguna de sus ocurrencias".

"Es lamentable que este gobierno esté más pendiente de cualquier gesto hacia la galería, como quitar monumentos, subir banderas o quitar un mosaico, que en atajar los problemas reales de la ciudad. Como en las repúblicas bananeras, este alcalde está más preocupado por borrar todo lo que hizo el anterior gobierno que en construir algo. Es el sino de los gobiernos radicales de izquierda, más preocupados siempre por destruir monumentos y esculturas que por construir ciudad", denunciaba Ignacio Romaní, que añadía: "Es muy cobarde y muy cínico que el profesor de Historia quiera borrar lo que se ha hecho en todos estos años en Cádiz hablando de la Pérgola y dos hitos".

Frente a ello, los populares retaron ayer a González "a solucionar los problemas de la Corrala, por ejemplo, que es lo que prometió; o a hacer como nosotros en nuestros dos primeros años de gobierno, cuando fuimos capaces de transformar 93 infraviviendas en 13 fincas. Que tome nota". Y Romaní llegaba a más: "Si quiere borrar los signos del gobierno del PP, que renuncie a los veinte millones de euros que cada año le llegan de más en la PIE gracias a la gestión de Teófila, o que le diga a Rajoy que ya no quiere el estatuto fiscal especial por el que esta ciudad ha ingresado en los últimos catorce años 280 millones de euros que por población no le corresponden".

Por último, respondió el portavoz del PP las críticas a la pérgola de Santa Bárbara, sobre las que el alcalde dijo que era una "barrera que le ha quitado las vistas oceánicas más impresionantes de Cádiz al jardín más bonito de la ciudad". "Debe ser el único que era capaz de ver a través de un muro de seis metros esas vistas oceánicas. Dudo que el alcalde, siendo de la Viña, haya dicho eso de que la Pérgola ha tapado las vistas al mar desde el Parque. Parece que en el Ayuntamiento quien gobierna es el jefe de alcaldía, que es un comisario impuesto desde Madrid con ínfulas de cónsul y que pretende saber más que todos los que llevamos años trabajando por esta ciudad. ¿No se acuerda ese hombre del muro que había en Santa Bárbara, o del fondo de saco que era aquello?", preguntaba Romaní.