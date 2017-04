"No queremos a un alcalde como portavoz de Bildu"

Gozar de buena salud y de mala memoria es una de las claves de la felicidad. Eso dicen al menos los expertos en esos manuales de autoayuda que curan hasta los resfriados del alma. Estos días anda el alcalde acordándose a todas horas de sus socios de gobierno, de las banderas republicanas y de los ediles de Bildu. Porque, como si no tuviera ya fuegos que apagar en una ciudad que avanza a trompicones, José María González se vio obligado a salir el jueves en plan torero, a pecho descubierto, a echarle un capotazo al pacto de gobierno con Ganar Cádiz. A decir que él, Martín Abaurrea y Bildu "condenan la violencia de la banda terrorista", por lo que invitó a quien diga que no es verdad a "que lo demuestre".

Y claro, como las hemerotecas tienen mala salud pero buena memoria, enseguida salieron en Navarra a recordarle que el batasuno jamás ha condenado un asesinato, y, de paso, la historia de un conflicto sangriento, de tiros en la nuca y compañeros colocando en la picota a otros por mor de la ocupación española de Euskal Herría.

Romaní dijo que "a la mayoría nos da vergüenza su defensa del concejal batasuno"

Y una vez que desde el Norte llegaron crónicas, fotos y vídeos de plenos del Ayuntamiento pamplonés, donde se ve a concejales de UPN criticando a ese adalid de los mártires que es Martín Abaurrea, por no condenar tan siquiera el asesinato de Tomás Caballero, a pesar de sentarse frente a él y compartir corporación, pues ayer fue el PP de Cádiz el que cargó con dureza contra el alcalde, contra un González que, quizá, se hubiera hecho un favor enorme propinando públicamente un tirón de orejas a su primer teniente de alcalde por no ser capaz de encontrar a otra persona más adecuada para hablar de víctimas de la Guerra Civil que al concejal de Bildu, que, con suma tranquilidad, aseguró en Cádiz que en el ayuntamiento pamplonés se había tratado con normalidad el tema de la memoria y las víctimas. Vean el vídeo que este diario ha colgado en su web y observen el tono con que el concejal Fermín Alonso censura a Martín Abaurrea.

Así que Ignacio Romaní, portavoz del Grupo Municipal Popular, fue duro con el alcalde por defender la polémica decisión de sus socios de gobierno. "Que hasta ahora todos hayamos podido pensar que la ocurrencia de traer a Cádiz a hablar de Memoria Democrática a un concejal de Batasuna Bildu que tiene una trayectoria de defensa de ETA vergonzosa era algo ajeno al alcalde era una especie de alivio. Pero de lo que estoy seguro es de que la inmensa mayoría de los gaditanos no queremos un alcalde que haga de portavoz de Batasuna Bildu", aseguró.

Y, tras mostrar vídeos y relatar como Abaurrea no fue capaz de condenar la muerte de su compañero, siguió con su ataque. "Que no tenga duda que a la mayoría de los gaditanos nos produce vergüenza, dolor y repulsa que nuestro alcalde defienda a un concejal de Batasuna Bildu que a día de hoy no es capaz de condenar el asesinato de un compañero de corporación". "Así que le pedimos que condene los asesinatos de ETA sin paliativos, sin comparaciones, sin coletillas… Y sobre todo que no defienda por favor a los proetarras de Batasuna Bildu que al día de hoy están sentados en el pleno de Pamplona frente a la hija de quien fue asesinado por ETA tras denunciarlos ellos en los tribunales".