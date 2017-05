Un documento interno de la Holland America Line, considerada una de las navieras de lujo más exigentes con los puertos en los que permite la escala de sus buques de pasajeros, otorga un 9,3 sobre 10 al puerto de Cádiz, considerándolo uno de los más seguros del mundo. De ahí que sus mejores embarcaciones tienen a Cádiz como uno de sus puertos de referencia a la hora de diseñar sus itinerarios.

A este respecto, Luis Treceño, presidente del comité de empresa de la Policía Portuaria de Cádiz, indicó a este periódico que "el puerto de Cádiz es seguro, pero debería serlo aún más". Treceño dijo que el intento de robo en el yate del príncipe saudí, el espectacular Yas, fue fruto de un error de seguridad que no tiene justificación, pero que viene a recordar "las consecuencias que puede tener para la seguridad en el recinto portuario la merma de personal que sufre a día de hoy el cuerpo" que comparte vigilancia con la Guardia Civil.

Pero el robo frustrado en el megayate es cierto que ha dejado entrever que la seguridad en el puerto gaditano tiene aún rincones sin barrer. La propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) fue la primera que, después de visualizar los vídeos de las cámara de seguridad de sus muelles y comprobar el modus operandi del caco frustrado, reconocía ayer por la mañana que hubo un fallo de seguridad. De hecho, fuentes del sector confirmaron ayer a este periódico que a raíz de este suceso que tuvo lugar el lunes, 24 de abril, por la tarde, se ha abierto expediente y se ha apercibido al personal que falló en este vergonzoso allanamiento.

Al parecer, este caco, cuya identidad no ha trascendido, aunque quedó del todo confirmado que "era alguien de la calle" y no un trabajador portuario, entró por el acceso portuario de la Plaza de Sevilla. Allí, agazapado, esperó un instante en el que el policía portuario de puerta estaba atendiendo a otro usuario, para acceder a pie al recinto portuario. Una vez dentro sólo le quedaba otra barrera, la de un torno que debía contar con la presencia de un policía portuario. En caso de falta de personal, el torno cuenta con un telefonillo a través del cual, para atravesarlo hay que identificarse. Pero el caco portuario tenía la suerte de cara y se encontró con el torno abierto y, para colmo, con la escala del megabuque del príncipe saudí abierta, algo que no es lo habitual ni es lo más aconsejable durante la estancia en puerto.

De esta manera, el ladrón frustrado accedió al Yas y, posteriormente, hasta su cocina, donde en cuestión de minutos fue visto por la tripulación contratada por el saudí, que optó por llamar a las autoridades portuarias que pusieron al caco a buen recaudo y, pocas horas después, en la calle, al no haber interpuesto nadie una denuncia contra él.

Emilio Medina, presidente de los empresarios del puerto de Cádiz, quitaba hierro a este suceso, ya que es "una raya en el agua". "A pesar de todo habrá que esclarecer los hechos y analizar dónde ha estado el fallo y así depurar responsabilidades, puesto que la seguridad es un puntal que garantiza la viabilidad de un puerto, y Cádiz ha dejado ya probado que es de los más seguros del mundo".