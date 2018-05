¿Qué puedo hacer con mi coche siniestrado?

Un accidente de tráfico, un incendio o un robo. Estas son las tres causas principales por las que una aseguradora puede declarar nuestro vehículo siniestro total. Se trata de una fórmula que beneficia a estas empresas, ya que se aplica cuando el precio de las reparaciones supera el 75% de la cantidad acordada en el contrato del seguro para estos casos. Ahora bien, la resolución de la compañía que gestiona la póliza no tiene por qué ser definitiva y, como usuarios, podemos discutir para obtener una indemnización determinada o la restitución del vehículo. A continuación, resumimos tres aspectos clave cuando nos enfrentamos a un automóvil siniestrado.

En primer lugar, y si hemos renunciado definitivamente a la reparación del coche, nos dirigiremos a un desguace cercano para tratar las condiciones de venta y otros detalles. A la hora de dar con una empresa de referencia en su sector, una buena idea es emplear un buscador de empresas; es decir, un portal online en el que acceder a la compañía que más nos conviene, clasificada por el sector de su actividad y su ubicación. Entre los principales directorios de Internet, destaca la web de Páginas Amarillas . De este modo, empleando su motor de búsqueda damos con los mejores desguaces de Cádiz, como el de Puente del Duque, Parada o Pedro Ruiz.

Conoce tus derechos y cuestiona la declaración

Algo imprescindible para obtener la mejor compensación posible de nuestra aseguradora es acceder a nuestra lista de derechos como asegurados. Podemos obtener esta de la propia compañía, o bien de la Dirección General de Seguros. Una vez informados, ha llegado el momento de negociar las opciones que nos brinda la póliza y, llegado el caso, plantear alegaciones. Por ejemplo, si no estamos de acuerdo con la tasación de la entidad, se antoja oportuno presentar peritaciones alternativas. Eso sí, aunque no debemos tener miedo a reclamar la declaración, conviene ser realistas, siempre con el objetivo de llegar a un acuerdo con la aseguradora. Si esto último no sucede, no obstante, tendremos la posibilidad de interponer una reclamación judicial.

Estudia qué factores influyen en la tasación

El estado de conservación del vehículo, su antigüedad, la fecha de matriculación o las características del mismo, son aspectos que determinarán la tasación. Asimismo, antes de fijar un precio de venta es aconsejable conocer los distintos tipos de valores: el nuevo (la indemnización sería la de un modelo sin matricular), el valor de mercado (en el momento del siniestro y según la antigüedad), el venal (será el que marque el precio del automóvil siniestrado) y el valor venal mejorado (la indemnización es mayor).

Por último, existen un par de referencies que recomendamos tener en cuenta para conocer el valor actualizado de un vehículo. Se trata de las tablas de Ganvam y Eurotaxx, a menudo empleadas por las compañías de seguro, o de webs como coches.com. Con todo, como ya se ha dicho, siempre es posible recurrir a un tasador profesional.