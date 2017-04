"No se puede estar satisfecho con 60 viviendas para 4.000 demandantes en seis años"

La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía criticó ayer con dureza las "promesas" y las "escasas soluciones" que en su visita a Cádiz aportó la semana pasada el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para las 4.000 personas que padecen "exclusión habitacional", es decir, que no pueden ni alquilar ni adquirir un hogar.

"No podemos estar satisfechos, cuando, después de seis años sin iniciar la construcción de una sola vivienda en alquiler para nuevos adjudicatarios, ni que se haya tomado ninguna medida respecto a las ayudas al alquiler, ni se haya hecho nada contra la infravivienda, ahora la Junta anuncie la construcción de 60 viviendas en Matadero para atender la solicitud de 4.000 gaditanos", denunció Rafael Lara. En la asociación consideran menos que insuficiente esa promoción y el anuncio de que se ejecutarán las dos fases pendientes de la rehabilitación del Cerro del Moro, "con cuyos vecinos compartimos escepticismo".

La Apdha considera "hiriente" que en la reunión no se hablase de infravivienda

"No es de recibo -añadió Lara- que la Junta se atribuya un trabajo estupendo por que ha dado 348 ayudas al alquiler desde 2011, sobre todo cuando es posible que hasta el segundo semestre de 2017 no se paguen las de 2016 ni se abone ninguna otra, frente al esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento y entidades como Cruz Roja, Cáritas, la Fundación Dora y otras, com algunas cofradías"

La Apdha califica de "hiriente" y de "desfachatez" que después de que cerrara la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico en 2011 "no se haya concedido ninguna ayuda para rehabilitar infravivienda y no se diga nada en la reunión del consejero con el Ayuntamiento sobre si esta legislatura se va a hacer algo" contra esa lacra. Derechos Humanos cifra en un millar las personas que habitan aún en unas 450 infraviviendas.

También critica el colectivo que se 'venda' una inversión de 14 millones de euros en la rehabilitación de 1.057 viviendas, "cuando en realidad lo que va a hacer es destinar dinero de Europa a arreglar -pintar- las de su propiedad".