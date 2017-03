La responsable de la Delegación de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha hablado esta mañana de la campaña que ha iniciado el Consistorio en favor de las escuelas públicas de la ciudad y que tienen pensado presentar mañana viernes tras la Junta Local. “Esa campaña la vamos a presentar mañana”, anunció tras reconocer que la publicación en este diario de dicha iniciativa les había pillado por sorpresa. “Es un primer paso de la Delegación de Enseñanza para apoyar a la escuela pública. Es sólo el inicio de un programa y de un apoyo que queremos continuar en el tiempo con más iniciativas”.“Evidentemente -continuó- creemos que desde lo público hay que apoyar a lo público, nuestra apuesta siempre ha sido muy clara en este sentido, respetando el derecho de las familias a decidir, desde luego, y en este caso concreto nos parecía que en época de matriculación los colegios concertados tienen una serie de recursos para difundir sus bonanzas y toda su infraestructura, y nos parecía que los colegios públicos no tenían esos recursos. Entendemos que quien les tiene que favorecer esos recursos es el Ayuntamiento”, aseguró.La edil de Por Cádiz Sí Se Puede sí quiso aclarar que “no hacemos un ataque a la concertada, estamos haciendo una defensa de la pública. Eso me gustaría que quedara claro. Defendemos los valores de la pública. En un espacio en el que se trabaja por la igualdad y esa es nuestra apuesta”.Al preguntarle si consideran que la oposición puede criticar que utilicen recursos públicos para esta campaña dijo lo siguiente. “Entendemos que hemos hecho lo correcto. Hemos tomado esta decisión asumiendo la crítica. La oposición tendrá su opinión, pero insisto en que no ha sido una crítica hacia la concertada. Ha sido una petición que nos llega de la Flampa y de los propios colegios a la Delegación de la Enseñanza y a la que pensamos que teníamos que dar respuesta”, concluyó.