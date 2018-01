Las protestas de los vecinos paralizan la adjudicación de la carpa de Carnaval

Miembros de la AVV Cádiz Centro, acompañados de vecinos de la zona y representantes de otras asociaciones de vecinos, acudieron ayer al acto público de la mesa de contratación que finalmente se suspendió. El portavoz de Cádiz Centro, Francisco Gómez, quiso aclarar que con estas alegaciones no se están oponiendo al Carnaval, "solo estamos pidiendo que las fiestas se realicen sin perjudicar a los residentes".

Por todo ello, la AVV Cádiz Centro solicita en el documento la anulación del pliego de licitación "por contenido contrario a la normativa" y que no se instale la carpa de Carnaval en el Muelle Ciudad "a fin de no dañar los derechos de los vecinos, dada las características de las actividades pretendidas, su intensidad y duración". En el caso de que el Ayuntamiento decida instalar la carpa allí, pide que se elabore un nuevo pliego de licitación que se ajuste a la legalidad vigente y, en definitiva, "un proceder de esa administración para hacer compatibles las actividades recreativas y de ocio del Carnaval con los derechos básicos de los ciudadanos".

Las alegaciones señalan también que al permitir al ganador de la licitación superar los límites sonoros que establece la normativa vigente, se le está dando un trato de privilegio que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal de otorgar. "La tolerancia por parte de los ayuntamientos, apoyándose en la excepcionalidad, de contaminación acústica, está ya desde hace años puesta en cuestión y condenada por los tribunales", concluyen.

Las alegaciones remarcan que, además, se pretende autorizar una exposición prolongada a este ruido, ya que la autorización sería por 11 días, afectando a todas las noches del 8 al 18 de febrero (ambas incluidas), la mayoría hasta las siete de la madrugada. Asimismo, destacan que en el pliego no se determina la hora de apertura de la actividad de la carpa, por lo que "se está infringiendo la obligatoriedad de fijar el horario de la actividad, que no lo determina solo la hora de cierre, sino también la hora de apertura" y posibilitaría que esté abierta las 24 horas del día.

Estas demandas de la AVV no se han tenido en cuenta en el pliego de condiciones, un documento que según indican desde la entidad, "está dando amparo a la realización de actividades que contravienen la normativa vigente, lo que claramente supone una ilegalidad, a la vez que supone un grave perjuicio para los vecinos cercanos al lugar donde quiere ubicarse la carpa".

El escrito hace referencia a otro remitido al alcalde por la propia asociación Cádiz Centro el día 1 diciembre de 2017, en el que se exponían los graves perjuicios para los vecinos de esa zona de la ciudad si se instalaba la carpa en el Muelle Ciudad, y se instaba a buscar otra ubicación "no gravosa o menos gravosa para los residentes de Cádiz en lo que respecta a contaminación acústica". Además, proponían como alternativa la instalación de la carpa en el Muelle Pesquero, como sugirió el presidente de la Autoridad Portuaria en una reunión con representantes de esta asociación de vecinos.

Los vecinos se sienten engañados por la concejala

La AVV Cádiz Centro se siente engañada por la concejala de Fiestas y Participación Ciudadana, María Romay, ya que en una reunión mantenida el pasado 9 de noviembre de 2017, ésta aseguró que no había lugar alternativo para la ubicación de la carpa, ya que la Autoridad Portuaria solo otorgaba autorización para el mismo sitio que años pasados. Algo que, según indican desde esta entidad, "no es cierto", ya que la propia Autoridad Portuaria les planteó la posibilidad de instalar la carpa en el Muelle Pesquero. La AVV también está molesta porque el alcalde no haya contestado al escrito que le remitió el 1 de diciembre sobre la ubicación de la carpa ni a la petición de colaboración de la asociación para poder participar en la confección del pliego de condiciones.