Al menos tres propuestas para quedarse con la explotación del hotel del estadio Carranza

Al menos dos empresas hoteleras han mostrado su interés al Ayuntamiento para hacerse con el hotel previsto en la zona de tribuna del estadio Carranza. Las dos firmas, tal y como ha podido constatar este diario, llegaron a presentar el pasado mes de diciembre su intención de presentar una oferta, aceptando el coste inicialmente previsto por el Ayuntamiento, cercano a los diez millones de euros.

Las dos sociedades, radicadas en Andalucía, finalmente no concretaron el acuerdo. A la vez, un tercer promotor, gaditano, también ha estado manejando la posibilidad en los últimos meses de presentarse al proyecto, calculando incluso una inversión de unos 20 millones de euros. Sin embargo, para llegar a esta cantidad necesitaba el apoyo financiero de un fondo de inversiones que, tras conocer la intención del Grupo Barceló Hoteles, de ubicarse en la estación del ferrocarril, decidió dar marcha atrás a su participación en esta operación.

el psoe contra Navarro

Por otra parte, el concejal socialista, Juan Cantero, exigió ayer al edil de Hacienda, David Navarro, que explique las insinuaciones realizadas el miércoles pasado sobre unos supuestos intereses creados como causa de que no se haya vendido la tribuna del Estadio. "Señor Navarro, usted mismo se marcó la meta y fijó el listón cuando afirmó que si no era capaz de realizar dicha venta podríamos enjuiciarlo. Los hechos, y no nosotros, han demostrado su fracaso. Intentar justificarlo con insinuaciones sobre hipotéticas interferencias externas sin aportar documentos, sólo demuestra que busca una salida a la desesperada. Tenga el valor de señalar quién y cómo se ha parado supuestamente la venta de la tribuna, o quién era ese comprador tan interesado. Empiecen a ser transparentes, tal y como predican".

"Una operación del calado de la venta de la tribuna de Estadio, si realmente está avanzada, se fundamenta con documentación a través de una declaración de intenciones. Animamos a Navarro a que enseñe dicha documentación y demuestre que realmente era así. Le pedimos al concejal de Economía que empiece a hablar con datos y que abandone de una vez la palabrería y la charlatanería", aseguró Juan Cantero.

"El propio Navarro dijo que se le podría tachar de iluso, de no tener ni idea de economía y de no ser responsable con el dinero público si no cumplía con la meta que él mismo se fijó de vender la tribuna del Estadio antes de final de año. Los hechos, y no nosotros, han demostrado su fracaso", denunció.

Por último, Cantero reiteró que "esperamos que nos faciliten lo antes posible la información que solicitamos la pasada semana sobre los efectos que va a tener sobre las arcas municipales la prórroga del presupuesto y la falta de esos 9,8 millones de euros, para poder trabajar en buscar soluciones y amortiguar los efectos del irresponsable presupuesto que aprobaron".