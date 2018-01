Una promoción repetida

El pasado martes, los concejales de Patrimonio y de Turismo anunciaron que en la edición de Fitur de este año se vendería Cádiz como destino todo el año (no sólo en verano) y destacando el patrimonio de la ciudad. El jueves el alcalde promocionó estas excelencias en las instalaciones de Ifeca. Y en el día de ayer le tocó el turno a la oposición; Ignacio Romaní, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, recordó que ya en el año 2013 el Ayuntamiento acudió a Madrid a promocionar la ciudad como destino durante los doce meses del año. "¿Y dice ahora el alcalde y la concejal Laura Jiménez que esa es su campaña, con tan poquísima vergüenza? ¿Esa es la gran novedad de este año?", se preguntaba Romaní.

Los populares criticaron duramente ayer la promoción que el Ayuntamiento ha hecho en Fitur. Primero por ser repetida, al haberla realizado ya el Ayuntamiento de Teófila Martínez en 2013 -"¿No han preguntado a los técnicos? ¿No han mirado la hemeroteca?", seguía preguntando ayer Romaní-; y en segundo lugar por poner el acento en el patrimonio. Otra "vergüenza", a juicio de los populares.

"¿Qué van a vender? ¿Los cañones que están en almacenes municipales a la espera de ser colocados? ¿Santa Catalina, con el estado de conservación que presenta actualmente? ¿Saben que el día que se celebraba Fitur la oficina de turismo de la Caleta estaba cerrada, como ocurre la mayor parte del año? No se están reeditando las guías, no se reedita el programa Hospitality, no se reúnen con agentes turísticos... ¿y ahora dicen que van a vender patrimonio?", denunciaba Ignacio Romaní, que a continuación enumeró algunos de los enclaves patrimoniales que durante el período de gobierno del PP se consiguieron para la ciudad. "El yacimiento Gadir, que lo han tenido meses sin conexiones, el primer teatro estable de títeres de España, la Casa de Iberoamérica, el Castillo de Santa Catalina, el ECCO, el Reina Sofía, el Centro de Arte Flamenco de la Merced, el Museo del Títere, el Litográfico, las bóvedas de San Roque, el paseo superior de las Puertas de Tierra, el Mercado Central... ¿Eso es lo que van a vender? ¿Y tienen la poca vergüenza de decir que esa es la novedad? Todo eso lo hizo el PP, sin dinero por cierto, como también logró el Campo de las Balas, los depósitos de tabacos o las bóvedas de San Carlos; y colaboró en la rehabilitación de muchos templos y capillas. ¿Y ahora habla el alcalde de revitalización y promoción, si ni siquiera mantiene lo que tienen?". "Están promocionando un patrimonio que llevan dos años y medio dejando caer", concluyó Romaní sobre este aspecto.

Por último, el portavoz popular criticó también el anuncio del alcalde en Fitur de convocar un concurso de ideas para diseñar un logotipo que identifique al patrimonio de la ciudad. "Lo último es ir sin el trabajo hecho; ¿qué han llevado entonces a Fitur? Somos la vergüenza de Andalucía", lamentó Romaní, que indicó que durante los anteriores mandatos "realizamos muchos esfuerzos por colocarnos en el turismo a nivel nacional, y hoy llevan a Fitur una promoción de hace cinco años".

"¿Cuál es el plan de turismo de esta ciudad?", se preguntaba el concejal del PP, que concluía exigiendo la dimisión de la concejal de Turismo, Laura Jiménez. "Le está faltando tiempo para correr", dijo.