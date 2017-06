El profesorado del Rafael Alberti se solidariza con la Institución

El profesorado del IES Rafael Alberti mostró ayer su su solidaridad con las reivindicaciones de la Institución Provincial Gaditana ante la decisión de la Consejería de Educación de cerrarle dos líneas de Infantil. Los docentes recordaron también que el instituto en el que imparten clases también ha sufrido la eliminación del primer curso de la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos "al igual que en muchos de los centros de nuestra ciudad". El profesorado del Rafael Alberti destaca que "no existe por parte de la Administración andaluza una apuesta clara en defensa de colegios e institutos públicos, contradiciendo las afirmaciones que desde la Consejería se han hecho de no cerrar unidades en la pública".

Según los profesores "cada curso vemos cómo se conciertan líneas en los distintos niveles educativos, incluso de educación no obligatoria, se conceden a centros privados Ciclos Formativos de Grado Superior, muy demandados, mientras que en nuestro centro no solo no se implanta el Ciclo Superior de Informática, que hemos solicitado reiteradamente, sino que nos eliminan una F.P.B., tan necesaria en un centro de compensatoria como el nuestro, puesto que es una salida para el alumnado con mayores dificultades, muchos de ellos después de hacer la F.P.B. cursan ciclos medios, se les dificulta pues, continuar los estudios en su entorno y con el profesorado que conocen".

El profesorado del Alberti exhibió ayer una banderola con el emblema 'Todos somos la Institución'.