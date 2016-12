El primer Gordo acabado en 13 se queda en Madrid

El Gordo de la Lotería de Navidad, el 66513, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), repartió 640 millones de euros en Madrid a través de una administración de lotería ubicada en el Paseo de la Esperanza, un nombre muy propio para atraer la fortuna, en el barrio de Acacias. Por primera vez en su hostoria, el Gordo acabó en el 13, el número de la mala suerte. El premio salió a las 11:57, en la séptima tabla, y fue cantado por Nicol Valenzuela y Lorena Stefan, quienes ya habían dado el primer quinto de este sorteo y casualmente el Gordo del año pasado.

Lorena, de 13 años, se despidió del sorteo. "Ya he acabado", dijo sonriente Lorena Stefan, ante la multitud de medios de comunicación que la rodearon, junto a su compañera, de 11 años, que puede volver a cantar de nuevo el número más deseado de la Navidad. "Pensé que no iba a sacar el Gordo", aseguró Nicol. Elisabeth, su madre, pidió a los agraciados que no se olviden de ella y "le den una propina porque se lo merece". Visiblemente emocionada, Elisabeth, nacida en Ecuador y residente en España desde hace 16 años, contó que Nicol tiene una discapacidad del 37 % debido a un pequeño retraso en el aprendizaje, "aunque no se le nota", pero que requiere una atención especial, como la ayuda de un logopeda. Además, la niña tiene un sueño: viajar a Ecuador para conocer el país de su familia. Nerea Pareja y Daniel Rodríguez fueron los encargados de mover los bombos para dar el mayor premio de este sorteo extraordinario. En menos de diez minutos, los cuatro cantaron tres grandes premios, que se unieron al quinto que habían sacado antes.

Agustín y María José, propietarios de la administración número 4 del Paseo de la Esperanza, explicaron que es la primera vez que venden un premio de esta categoría y que el número se agotó hace tres o cuatro semanas. Llevan tan sólo cuatro meses al frente de este negocio y al número premiado están abonados varios clientes e incluso los propios dueños, que se han quedado con un décimo.

El PSOE remató un año de mala suerte porque su lotería oficial se adquirió en la administración afortunada, pero el Gordo no fue el número elegido. Sin embargo, la oficina de loterías había regalado al partido cinco que resultaron premiados. Dos de ellos se repartieron en participaciones, y otros tres se los quedaron tres trabajadores del área de administración, entre ellos el gerente del partido, Goyo Martínez, que fue jefe de Gabinete de Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras los primeros momentos de alegría, que fue anunciado incluso en las redes por el PSOE, se generó un profundo malestar entre los trabajadores del partido, que se preguntaron por qué si estos décimos eran regalados como "agradecimiento" por la compra de un número entero, no se repartieron entre toda la plantilla. Según fuentes socialistas, se vivieron momentos de tensión, y la gestora del PSOE se vio obligada a emitir un comunicado en el que se desvinculaba del asunto y sostenía que, como organización, ni administra ni gestiona Lotería.

Más suerte tuvieron en otras localidades a las que viajó el Gordo, como Abadiño (Vizcaya), donde se repartieron 20 millones de euros en décimos vendidos por la administración de lotería del barrio de Matiena. Según informó a Efe David Lobato, uno de sus titulares, esta administración hizo un intercambio de lotería con la de Madrid. El número fue vendido "uno a uno" y se encuentra repartido entre 50 vecinos del barrio

El Gordo tambiénllegó a Talavera de la Reina (Toledo), a una pastelería que entregó 20 décimos y repartió ocho millones de euros entre sus clientes. Su propietaria, María Rosa Valera, está abonada al número y lo juega todas las semanas. Otra localidad a donde fue a parar el Gordo es Almendralejo (Badajoz), a un grupo de trabajadores de la empresa Call Center Konecta. Un comercial lo compró en Madrid junto a otros números, que juegan un total de 20 compañeros de este centro de trabajo. Un vecino de la ciudad malagueña de Ronda también resultó agraciado con tres décimos del Gordo que adquirió en una parada de un viaje por carretera.