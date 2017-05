La presencia del Simpecado del Rocío en la magna está en el aire

O con una carreta tirada por mulos, o en casa. Esa es la postura que ha adoptado la hermandad del Rocío tras conocerse las reticencias del Ayuntamiento a que una pareja de estos animales de carga participe en la procesión magna mariana del próximo 24 de junio, al entender que puede contravenir la recién aprobada ordenanza municipal de protección, tenencia y defensa de los animales domésticos y de compañía.

El hermano mayor de esta corporación, Manuel García, lo dejaba ayer meridianamente claro: "si el Ayuntamiento pone esas pegas la hermandad no participará en la magna, y ya está". Ayer mismo publicaba este periódico que en el Consistorio habían puesto el acento en dos artículos de esta nueva ordenanza que podían 'chocar' con la intención del Rocío de acudir a la procesión con el Simpecado en su carreta tirada por dos mulos, tal y como realizan la peregrinación anual a Almonte. En concreto, la ordenanza dice que el Ayuntamiento "no incluirá en su programación cabalgatas, espectáculos públicos o circos con animales en la ciudad. ni colaborará o subvencionará la celebración de este tipo de espectáculos". Y en este punto es donde se entiende -o se puede entender, porque la cuestión está en estudio pendiente de resolución del secretario municipal- que el Consistorio no podría colaborar en la organización de la magna (algo necesario) si se mantiene la presencia de los mulos en el cortejo.

Manuel García reconocía ayer que la preocupación principal de la hermandad giraba en la peregrinación a Almonte, para la que el Ayuntamiento no ha puesto pegas en que la carreta salga de San José para cruzar la ciudad tirada por la pareja de mulos. Así las cosas, pese a la voluntad de participar en la magna del 24 de junio, si los mulos suponen un problema la hermandad se quedará en casa.

Explica el hermano mayor que el Rocío no contempla procesionar con el Simpecado de otra forma que no sea en su carreta. Es decir, que descarta la posibilidad de portarlo a brazos porque quieren evitar "que lo confundan con un estandarte dentro del cortejo". Además, García Perales aclara que la imagen de la Virgen que preside el Simpecado "es la titular de la hermandad", por lo que no tendría sentido tampoco -por ejemplo- que saliera la Virgen del Rocío que recibe culto en San José (y que ni siquiera pertenece a la hermandad, que sí le rinde culto, sino que es de la parroquia).

Ante esta situación generada con la primera de las cofradías de la procesión magna y para abordar además otra serie de cuestiones relativa a la procesión del 24 de junio y al resto de actos conmemorativos del 150 aniversario de la proclamación de la Virgen del Rosario como Patrona de la ciudad, Ayuntamiento y Consejo de Hermandades mantendrán esta mañana una reunión. "El Ayuntamiento ha mostrado su colaboración absoluta con la celebración de estos actos, habida cuenta de la repercusión y del atractivo turístico y cultural que tiene para la ciudad y de cara a los visitantes", indicaban ayer desde el Consistorio, que confía en que el encuentro de hoy sirva para "reforzar la coordinación entre organizadores y los servicios municipales" y resolver cuestiones pendientes.

Una de estas cuestiones será la presencia o no de la carreta del Rocío en esa jornada recorriendo las calles de la ciudad tirada por mulos. En caso contrario, la magna se verá directamente afectada con la pérdida de una de las doce imágenes que en un principio habían confirmado su presencia.

Rosario por los 60 años de Alcaldesa PerpetuaEl viernes de la próxima semana, día 26 de mayo, se cumplen 60 años de la proclamación de la Patrona como Alcaldesa Perpetua de la ciudad, otra de las efemérides que se quieren poner de relieve este año 2017 en relación con la Virgen del Rosario. Por tal motivo, las cofradías han anunciado para ese día la celebración de un rosario público que comenzará a las nueve de la noche en el interior de la Catedral y que llevará a los cofrades a realizar una ofrenda floral en el Triunfo de la Virgen del Rosario de Canalejas y dirigirse posteriormente a Santo Domingo.

El itinerario fijado para este rosario público es Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Cardenal Zapata, San Agustín, San Francisco, Corneta Soto Guerrero, Ramón de Carranza, San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo. La llegada al santuario dominico está prevista en torno a las diez y media de la noche.