La pregunta sin respuesta

"Comprendo que es una pregunta que a ustedes les da mucho morbo pero a mí no me da ninguno". Mientras que en poblaciones cercanas los últimos candidatos a las elecciones municipales por sus respectivos empiezan a definir sus posiciones de cara a 2019, Teófila no suelta prenda ni lo va a hacer a corto plazo. El chiclanero Ernesto Marín ha anunciado que no va a encabezar las listas dentro de dos años mientras que José Loaiza ha hecho todo lo contrario en San Fernando.

Teófila Martínez lleva su propio ritmo. "En un año o en dos las cosas en política cambian mucho". La ex alcaldesa de la ciudad aprovechó para poner de ejemplo al socialista Pedro Sánchez "que después de haber perdido de manera estrepitosa dos elecciones, ahora aparece como si fuera el rey del mambo".

En las filas del Partido Popular hasta ahora siempre se ha dejado en manos de la propia Martínez la decisión. El propio presidente provincial, Antonio Sanz, así se refirió al respecto hace unos meses.

Martínez ha insistido en que nunca ha hecho planes a largo plazo en política "y quien no se haya dado cuenta después de tantos años, es que no me conoce" y prefiere centrarse en el presente y en poner el foco en asuntos provinciales y municipales.

En este sentido, también se definió como una "militante de base que cuando he tenido que presentarme a una elecciones y las he ganado, me he dejado la piel, y también ahora cuando no estoy en el gobierno".

Martínez, que siempre ha demorado mucho sus anuncios, afirma que "cuando llegue su momento ya se verá. A mí no me van a sacar prendas porque eso supondría desmontar el trabajo del equipo y el mío. Estoy trabajando por la ciudad y hago todo lo que creo que se debe hacer".

Con respecto a Ernesto Marín, lamentó su decisión "porque es un gran activo del Partido Popular" pero añadió que es una persona que seguro que "seguirá peleando por su ciudad y por la provincia".

La candidatura de Teófila Martínez es una de las grandes incógnitas de cara a las próximas elecciones municipales. Tras su salida de la Alcaldía en junio de 2015 tras obtener el mayor número de votos en los comicios pero no los suficientes para tener la mayoría absoluta, pasó a un segundo plano que parecía que suponía su retirada progresiva de la primera escena.

Sin embargo, en la actualidad no hay seguridad de que vaya a tomar ninguna decisión hacia un lado o hacia el otro. De momento continúa como diputada provincial y como concejal en la bancada de la oposición en la Corporación municipal desde hace casi dos años.