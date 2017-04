El pregón de la tonelada

El pregón de la Semana Santa de mañana tendrá un marcado acento social; un componente añadido al rito habitual que se produce cada Domingo de Pasión en el Gran Teatro Falla. El pregonero de este año, Juan Mera, ha querido que su intervención sirva para algo más que anunciar las procesiones de las cofradías de penitencia, y ha lanzado una campaña de recogida de alimentos que estará activa el domingo en el teatro.

La idea es que todos los que acudan al acto del pregón vayan provistos de un kilo de alimentos no perecederos que podrá depositar a la entrada. Para ello, los jóvenes de las hermandades gaditanas colaborarán con esta causa recibiendo los alimentos que vayan a ser donados para su almacenamiento y posterior traslado.

El donante de alimentos recibirá a cambio una simbólica gratificación: unos ramos de olivo que el propio pregonero ha traído de su tierra natal (Vejer de la Frontera) y que hace unos días ya fueron bendecidos ante la Patrona, la Virgen de la Oliva. Un curioso gesto con el que se quiere corresponder a esas donaciones.

La intención de Mera con esta campaña es alcanzar el millar de kilos de alimentos recogidos el Domingo de Pasión por las hermandades. "El objetivo es claro: ya que el Falla es gratuito, que los cofrades respondamos de algún modo a esa gratuidad. Que el pregón sea algo más", explica el pregonero, que lanzó esta idea nada más recibir el nombramiento por parte del Consejo.

Todos los alimentos que se recauden mañana se repartirán entre la hermandad de la Santa Caridad, que está realizando una campaña permanente de recogida de donaciones para atender a personas y familias necesitadas (y a cuyo cabildo de gobierno pertece el pregonero), "y entre las diferentes hermandades que tengan el reparto de alimentos como función de su labor social", explica Mera.

MúSICA

Otro de los aspectos que rodea al pregón de Semana Santa es el musical. La Filarmónica de Conil será la formación que un año más acuda al Falla en la mañana del Domingo de Pasión. Y una vez situada en el foso, a los pies del escenario, interpretará las marchas Sanidad de García Pulido, Amarguras de Font de Anda y Ecce-Homo de Escobar.

"Yo quería dos marchas únicamente, porque creo que hay que agilizar el acto y no hay que dar un concierto; pero dado que se ha querido hacer así por la organización, he elegido Sanidad porque es la marcha de mi cofradía, Amarguras porque no concibo un pregón sin esa marcha; y Ecce-Homo porque pienso que es la marcha de más calidad de la Semana Santa de Cádiz", confiesa el pregonero.

Será a partir de esta última marcha cuando Jesús Devesa tome la palabra para presentar a Mera, comenzando entonces "no más de una hora y cinco minutos" de un pregón que irremediablemente llevará a la Cuaresma a su recta final, este año con un destacado componente social.