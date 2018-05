Los prácticos arrinconan a Blanco y a sus planes de futuro

El también vicepresidente de la asociación Gadesport, organismo cuyo papel es la difusión del puerto de Cádiz, hace un llamamiento en su escrito dirigido a la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ahora regentada por el socialista José Luis Blanco: "Como no actuemos (los terrenos portuarios) terminarán desafectados, integrados y perdidos. Aún hay tiempo para que la comunidad portuaria haga reconsiderar a nuestra APBC este proyecto, al igual que Navantia consiguió del Ministerio de Fomento que aumentara el gálibo del puente para no ver limitado su futuro".

En aquel entonces, la ciudadanía, según Ponce "vio con buenos ojos volver a pasear por el muelle, como si no hubiera otro sitio en Cádiz para ello".

En este escrito, Ponce empieza por definir que el Proyecto de Integración Puerto-Ciudad consiste "en perder con elegancia unos terrenos preciosos". El vicepresidente habla de la ex alcaldesa Teófila Martínez como de la gran ideóloga de este proyecto, que desde que se empezó a hablar de la nueva terminal de contenedores ya comenzó a hablar de un suelo "que pensaba que quedaría en desuso", "y lo pidió en tantas ocasiones que se formó un estado general de opinión que dio por sentando que al final se le entregaría esos terrenos".

Los remolcadores de Boluda optan por no definir su postura

Este periódico contactó ayer con el director de Flota en Cádiz de Boluda, Juan Manuel Gómez Castrillón, como representante del servicio de remolcadores del puerto gaditano y fue claro y contundente en su respuesta: "Si me pregunta como representante de Boluda en Cádiz, prefiero mantenerme al margen de esta polémica". A pesar de su intención de no opinar al respecto, Gómez Castrillón dijo que experiencias similares en otros puertos como Barcelona o Málaga y "la verdad es que allí todo ha ido muy bien". Cabe recordar que al igual que el resto de servicios portuarios del Muelle de Cádiz, junto a prácticos, amarradores y estibadores, la empresa de remolcadores también se ha destacado siempre por relajar sus precios con tal de impulsar el desarrollo portuario de la Bahía de Cádiz. Por otra parte, cabe destacar también que este periódico ha intentado contactar en varias ocasiones con Apemar, asociación que aglutina a las empresas más importantes que viven del puerto y con el puerto de Cádiz, no consiguiendo ningún tipo de respuesta sobre esta polémica.