Miguel Ángel Sánchez, propietario del grupo Potito, ha sido uno de los empresarios que más ha batallado en Cádiz para conseguir la apertura de los chiringuitos en invierno. Desde hace unos días es el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA).

-¿A qué retos se enfrenta la asociación?

-Lo que nos preocupa es la adaptación a la nueva Ley de Costas por parte de los ayuntamientos, ya que cada uno funciona de una manera diferente. Hay muchas complicaciones en algunos sitios en los que todavía no se han dado cuenta de que la ley se aprobó en 2014 y ya estamos en el 2017. Ha habido contratos que se hicieron en 2013 o 2014 sabiendo que la ley estaba aprobada, pero no estaba publicada y no han respetado la ley que se iba a aprobar. Dicho lo cual, el Ayuntamiento de Cádiz está intentando hacer todo lo posible para adaptarse a la nueva ley.

-El último paso del Ayuntamiento de Cádiz ha sido incluir la ampliación de la superficie en el Plan de Explotación de Playas.

-La Junta lo que quería era la modificación sustancial sobre los contratos íntegros. Sin embargo, el Ayuntamiento la ha metido en el Plan de Explotación de Playas, que es para cuatro años. Es un adelanto, pero no hemos acabado con esta negociación ni mucho menos.

-¿Qué problemas tiene el sector?

-La estacionalidad, pero no sólo de los chiringuitos de playas, sino de todas las ciudades y los pueblos de Cádiz. Lo que queremos hacer es intentar que tanto los turistas nacionales como los extranjeros vengan a lo largo de todo el año, que pienso que se está consiguiendo poco a poco. He viajado a prácticamente todas las playas del Caribe para aprender y cada vez que voy allí me doy cuenta de que los aeropuertos están a dos horas de la playa. Sin embargo, aquí tenemos unas infraestructuras que son mucho mejores de lo que la gente piensa. Estoy convencido de que tenemos un potencial que muy pocas playas tienen en el mundo, lo que hay es que desarrollarlo.

-Entonces, ¿cuál es la principal dificultad que tiene la provincia?

-No estamos acostumbrados a atender al público extranjero, pues su hora de comida suele ser a las 12 y media o la una de la tarde y la hora de cenar suele ser entre las seis y las ocho. Eso quiere decir que a esa hora entre el 70% y el 80% de los restaurantes de Cádiz tienen sus cocinas cerradas. Es algo que tiene que cambiar.

-Los chiringuitos tienen un estigma por estar asociados al verano y a un tipo de cocina. ¿Ha cambiado ese concepto?

-Hay que mejorar en todos los aspectos. Lo primero, hay que ser autocríticos. Hay que dar un servicio, sobre todo a los turistas nacionales y a la gente que viene de fuera, para enseñarles el producto típico de la tierra, atenderles correctamente, tener cosas frescas y trabajar lo menos posible el congelado. También es muy importante tener a los camareros formados con idiomas y tener una carta traducida en cuatro o cinco idiomas.

-¿Ha merecido la pena la lucha para abrir los chiringuitos en invierno?

-No me cabe la menor duda de que ha sido un éxito tanto para mí como para muchos clientes que se han ido supercontentos y para mis trabajadores. Se ha mantenido una plantilla e incluso se ha incrementado en diciembre con dos trabajadores. Por ponerte un ejemplo, se ha vendido más en el mes de diciembre que en el de junio. Los negocios no venden si están cerrados. Hay que invertir, moverse, buscar comidas de empresa, hacer zambombás... Hay que hacer todo tipo de cosas para que la gente venga.

-¿Es rentable un chiringuito en los meses de invierno?

-El Potito ha sido rentable y se ha incorporado más personal. El Potito Beach, sin embargo, no estaba preparado para el invierno. Estamos comenzando a prepararlo para el año que viene. Ése sí ha sido puro y duro mantenimiento.

-Uno de los problemas de la hostelería en el Paseo Marítimo es la falta de actividad en invierno. ¿Se ha comprobado esto con la Batalla de Coplas en Carnaval?

-No se trata de quitar público de un lado para llevarlo a otro. Pienso que se debería diversificar más sin perder la historia de los Carnavales de Cádiz, que tienen que estar en un 75% en el casco antiguo. Incluso, mucha gente de Cádiz se va fuera el primer fin de semana de Carnaval porque no podemos atender a tanta demanda de público en un espacio tan reducido. Ningún bar en Cádiz está preparado para atender tal afluencia de publico. La idea que han tenido Horeca y el Ayuntamiento es de agradecer. Deberíamos de aprender que ha sido una experiencia positiva. Y con esto te digo que no es sólo en Carnaval, sino en verano igual. Vamos a atender mucho mejor y vamos a dar un producto mucho mejor a todos los turistas que vengan.

-¿Cómo se debe afrontar la conciliación entre el descanso de los vecinos y la actividad de los negocios?

-La ley que salió en 2002 y que acabó con el botellón se ha quedado obsoleta. Hay que intentar reubicar y reorganizar todo lo que conlleva a la hostelería. Aquí hay un tipo de vecino, que es un número muy pequeño, que se está quejando continuamente. El año pasado se quejaron del ruido que había en el Paseo Marítimo y aquí de lunes a jueves no había nadie. Se ha llegado ya a una situación en la cual estos señores, que puede haber cinco por edificio, se saben la normativa al pie de la letra. La normativa en algunos ayuntamientos cambia, pero en Cádiz no ha cambiado. Por ejemplo, si nosotros tenemos las terrazas autorizadas hasta las dos de la mañana, ellos si a las 2.05 oyen hablar ya se están quejando y llamando a la Policía. Sin embargo, si a las dos te molesta una conversación, también te molesta a las 12. Lo que no puede ser es quejarte de manera sistemática.

-¿Qué debería cambiar de la ley?

-Las terrazas con que estuvieran hasta las tres de la mañana entre semana y hasta las cuatro los fines de semana, yo creo que no habría ningún problema. Las actuaciones en restaurantes, bares y chiringuitos a ciertas horas sin instrumentos o con instrumentos también nos vendrían muy bien.

-¿Cuáles son los planes de AECCA para fomentar la actividad en las playas?

-Romper con la estacionalidad conlleva hacer una serie de actividades. Queremos que se adhieran todos los chiringuitos y restaurantes de la provincia. Por un lado, tenemos una oferta musical, que será como máximo hasta las 12 de la noche, sin megafonía y sin instrumentos eléctricos para no perturbar el descanso de nadie. En lo gastronómico, varios negocios vamos a sacar una carta con plancton marino ciertos días a la semana, tendremos semanas del atún rojo, de los vinos de Cádiz y estamos intentando que Ángel León venga a impartir clases. Habrá actividades lúdico-culturales, como concursos de fotografía, microrrelatos o pintura rápida. También tendremos actividades medioambientales y actividades dirigidas a la integración de los discapacitados físicos en las playas. Por último, todo lo que engloba a los deportes de playa lo queremos patrocinar desde los chiringuitos, para lo que queremos que se diversifique y se haga en toda la extensión de la playa. El tema de los deportes náuticos es más complejo y estamos dándole vueltas aún a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer.

-¿Cómo se va a trabajar desde AECCA para la mejora del sector?

-Se va a proponer la obtención de la ISO 14001 y la Q de Calidad Turística a todos los asociados. Esto implica tener a gente con mayor formación, alimentos supercontrolados, todos los trabajadores deberán tener su curso de alérgenos y manipulación de alto riesgo. Esto para el servicio es importante. Obligas a los trabajadores a estar pendientes de muchas cosas que no se hacen.

-¿Se va a abrir la asociación a otros colectivos?

-Queremos que todas las actividades se sumen a la asociación. Queremos que toda persona que tenga una idea que se pueda ejecutar en la playa respetando el medio ambiente se integre en la asociación.