Los portuarios no ven con buenos ojos la integración

Y ellos sí lanzan otras propuestas y ponen sobre la mesa otros usos que prefieren dar al suelo que la anterior alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, bautizó como "terrenos ociosos". Ellos no quieren verlos "ociosos" y proponen, por ejemplo la instalación de una campa de automóviles, como ocurre en Sagunto o Gibraltar, o "cualquier otro tráfico donde la comunidad portuaria viera posibilidades de negocio, acorto plazo o en un futuro".

Un documento que refleja el testimonio escrito de los prácticos del puerto de Cádiz indica que "todo este sacrificio económico y de gestión no debe terminar regalando la terminal Reina Sofía a la ciudad. Lo lógico sería rentabilizarlo sacándole partido al aumento de las líneas de atraque intentando destinarlo a otros tráficos".

Sobre la verja, los prácticos recuerdan que "la ciudadanía vio con buenos ojos la posibilidad de saltar la verja y volver a pasear por el muelle, como si no hubiera otro sitio en Cádiz para ello o no existiera un código ISPS".

En esa misma línea se manifestaban estos días Fernando Aragón y Juan Pablo Bermúdez en representación del sector de la estiba. Ellos quieren ver proyectos reales sobre la mesa, como el resto de la comunidad portuaria. "No estamos en contra de la integración sino que queremos saber para qué se quieren esos terrenos". En cuanto a la valla reiteran ambos protagonistas del puerto de Cádiz que el muelle necesita su verja si quiere seguir adelante con sus actividades portuarias con vistas al exterior. Bermúdez se muestra también escéptico en todo este debate y afirma que si la ciudad quiere el muelle para eso, "la ciudad tiene ya muchos metros libres para pasear sin necesidad de tenerle que restar metros al puerto de Cádiz".

Bernardino Copano tiene mucho que decir en esta cuestión. En aquella ponencia destacó algo que luego ratificó directamente a este Diario . Que "en una ciudad como Cádiz, en la que hay tanto desempleo, no deben despreciarse usos que impliquen la generación de empleo". Como representante de los usuarios del puerto, Copano manifestó su "escepticismo" por el proyecto de integración puerto-ciudad. En su opinión, lo que debería hacerse es trabajar por utilizar estos terrenos para actividad portuaria, no cederlos.

Hoy la situación que vive el puerto de Cádiz no es la misma, ni siquiera similar. Los últimos datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) saldan en positivo los tráficos que, a día de hoy, conviven en las dársenas portuarias. El tráfico total general en el puerto de la Bahía de Cádiz hasta noviembre alcanzó los 3,4 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 6,33% respecto al 2015.

Ellos, los portuarios, la comunidad portuaria en general, no se muestran de acuerdo con que esos terrenos estén ociosos. Creen que la historia demuestra que Cádiz ha vivido ya momentos de bajón que han sido luego revertidos con una actividad que ha llevado al puerto gaditano a ser referencia en muchas de sus prácticas.

El ferrocarril para La Cabezuela sigue plagado de incertidumbres

Hasta ahora, La Cabezuela de Puerto Real no tenía conexión ferroviaria porque no había asignación presupuestaria para ello. Ahora sí la hay. Según recordó en días pasados el presidente de la APBC, José Luis Blanco, los 20 millones de euros que hacían falta para trazar esta línea ferroviaria que uniera el puerto de Cádiz con el resto del mundo por tren han llegado de la mano de Puertos del Estado. Ahora, según Blanco, el obstáculo que ha impedido ya el inicio de esa obra es "la situación administrativa del proyecto". Estas palabras de Blanco ponen de nuevo sobre la mesa un sinfín de incógnitas que ya parecían más que despejadas. Fue el delegado del Gobierno en Cádiz, Antonio Sanz, el que anunciara hace ahora un año que el Gobierno destinará parte del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria a la ejecución de la conexión ferroviaria Las Aletas-Cabezuela, en el término de la localidad gaditana de Puerto Real, según lo aprobó Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento. El delegado explicó que las obras, que cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros, arrancarán en 2016 con una inversión inicial de 3 millones de euros, mientras que en 2017 se invertirán 10 millones más y, en 2018, los 7 millones restantes. Las obras no han empezado y acaba 2016.