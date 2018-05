El portavoz del PP afirma que ha dado explicaciones "desde el minuto uno"

Ignacio Romaní aprovechó una rueda de prensa del candidato a la alcaldía del PP, Juan José Ortiz, para dar su versión sobre el extraño cambio de portadas y fechas en el informe realizado por su director de tesis, Carlos Guillén, para Aguas de Cádiz cuando él era el presidente de la empresa municipal. Romaní se remitió a la versión dada por Guillén, por la cual el estudio se terminó en septiembre, pero se dejó para entregar en 2015, a la espera de la auditoría de 2014, que pudiese "añadir datos de finales de 2014, como solicitó la empresa, pues la memoria era de 2014 completo". Sin embargo, Romaní no explicó por qué se entregaron a los medios dos portadas diferentes fechadas en diferentes meses, uno antes de la contaminación del agua de Loreto y otro después, aunque los informes con diferentes fechas tienen exactamente el mismo contenido. Romaní se mostró indignado con "las insinuaciones" y, de hecho, deseó "que alguien formule una denuncia para que yo me pueda defender.

Por ahora sólo estoy siendo atacado por insinuaciones constantes sobre cuestiones de las que desde el minuto uno he ido dando explicaciones". El dirigente popular también lamentó que se centre la atención sobre unas cosas y no sobre otras. Se refería a que "la propia Universidad estaba en esas jornadas (las organizadas por Guillén, al parecer con el dinero de Aguas de Cádiz) y reconocía a estas y al propio Observatorio en su página web" o que "se dieron ayudas para la investigación y la formación. Y hasta el propio presidente de la comisión, el presidente de Aguas de Cádiz (Álvaro de la Fuente, concejal de Podemos), reconoce que hubo formación. Lo que sí lamento es que ese presidente, de Podemos, no lo haya contado antes a los medios de comunicación si lo sabía. Porque era más fácil lanzar insinuaciones a través de los medios para hacer un ataque a mi persona".