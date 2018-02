Los portavoces de PP y Ciudadanos rechazan el "sectarismo" del alcalde con los presupuestos

El equipo de gobierno ha anunciado que en estos próximos días va a comenzar la negociación de los presupuestos en exclusiva con el PSOE, dejando fuera de estas reuniones a los otros dos grupos de la oposición (PP y Ciudadanos). Un acto que los portavoces de ambas formaciones en el Ayuntamiento califican de "sectarismo" y "falta de democracia".

El popular Ignacio Romaní volvió a denunciar ayer la "cacicada" del alcalde "al decir que el partido más votado no puede participar en la elaboración de los presupuestos municipales". "¿Este es el alcalde que iba a gobernar para todos los ciudadanos?", se preguntaba Romaní. Mientras que Juan Manuel Pérez Dorao veía "absurdo" la postura de Podemos en este asunto, reiterando que "si el equipo de gobierno no quiere dirigirse a Ciudadanos, nosotros negociaremos con el PSOE". "No va a poder evitar que el PP se pronuncie e intente enmendar lo que considere oportuno", lanzó también Romaní.

El portavoz popular contraatacó al alcalde indicando que sus manifestaciones en relación a los presupuestos "son poco creíbles". "Dijo que los presupuestos estaban en el horno y se quemaron, dijo que el hotel del Carranza estaba a punto de venderse y seguimos sin saber nada de eso, y dijo que estos presupuestos estaban negociados con sus socios de gobierno y estos tuvieron que salir a desmentirlo", recordó Romaní, que añadió: "lo único que hay ahora es un presupuesto de 2016 en el Tribunal de Cuentas con claros indicios de ilegalidad y con un déficit de doce millones de euros".

Por su parte, Pérez Dorao lamentó estar "acostumbrados" a estas decisiones del alcalde, que calificó de absurda "porque Ciudadanos ha apoyado modificaciones presupuestarias cuando se ha creído que eran beneficiosas para la ciudad". "Habrá a quien le pasará factura por esta forma de trabajar tan sectaria", vaticinó el portavoz de Ciudadanos; y en este sentido, Romaní advirtió que unas cuentas sin consenso y participación en su ejecución serán un lastre "para pedir luego alguna financiación europea, que lo establece como requisito".