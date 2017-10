Los policías desplazados a Cataluña vuelven este viernes a sus destinos

La Guardia Civil sigue en Cataluña

Quienes continuarán todavía algún tiempo más en Cataluña son los agentes de la Usesic que viajaron desde la Comandancia de Cádiz algunos días antes que los policías. De momento todavía no tienen fecha de regreso, aunque según han comentado algunos compañeros van a empezar a disponer de días de descanso y hasta se habla de relevos. Además de permanecer durante semanas en un crucero del puerto de Barcelona, ahora algunos de los agentes de la Benemérita estarían en un cámping, en viviendas prefabricadas que estarían haciendo un poco más llevadera una estancia que se está alargando más de la cuenta. De hecho, en principio se preveía que volvieran a Cádiz el 5 de octubre, posteriormente se habló del 13 y, teniendo en cuenta que el desafío secesionista no cesa, no se descarta que tengan que permanecer algunas semanas más, hasta que el orden constitucional vuelva a imperar en Cataluña. Su estancia tampoco está siendo nada fácil a pesar de su profesionalidad.