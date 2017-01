Otra polémica sube al tren

El avance urbano de la estación vuelve a la misma parada. La noticia que confirma la construcción de un hotel a cargo de Barceló sobre el vestíbulo de la estación ha desatado la polémica y el debate. Un debate que llega de nuevo in extremis -cuando la actuación toma forma-, y que vuelve a tocar el desarrollo de un área que es nudo intermodal de transporte y la puerta al casco urbano de la ciudad. Otra polémica que se sube al largo trayecto de este tren.

La más sonada fue la del caso Aduana, que es la principal interferencia para liberar la elegante fachada de 1905 de la antigua estación, dentro del proyecto de reordenación de la zona. Una plataforma ciudadana logró mantener vivo aquel edificio y catalogarlo en el inventario de bienes reconocidos de patrimonio andaluz, pero no se nombró BIC. Tampoco se construyó el aparcamiento, los inversores para el mercado gastronómico de la antigua estación se han topado con trabas y en la actualidad sigue paralizada la nueva estación de autobuses, que sigue a la espera de instalar un ascensor que conecte con la salida de la estación de tren.

Las críticas sacuden de este modo al futuro hotel junto a la estación -cuyo proyecto se desconoce aún-, por el impacto que puede ocasionar sobre el patrimonio gaditano y la muralla que es BIC (un bien muy maltratado, mutilado por la pasarela de la propia estación y con instalaciones exteriores obsoletas de las oficinas que alberga). Según la Junta de Andalucía, son más de 50 los metros que separan el lienzo de la muralla del hotel, por lo que puntualiza que no es su terreno y no se va a pronunciar. Por su parte el Ayuntamiento se muestra cauto y prefiere esperar al proyecto. Un proceso sobre el que reflexionan varias personalidades del ámbito de la arquitectura, el turismo y el patrimonio.

El PGOU

Con todo, la nueva polémica choca de frente con un PGOU que es impepinable. Un documento que al parecer tuvo alegaciones en este proyecto, pero que desde su aprobación establece la volumetría que debe tener el nuevo equipamiento. El edil de urbanismo, Martín Vila, informó de que la altura no puede superar los 25,8 metros, lo que supone unas dos o tres plantas más con un límite de 11.950 m2 de uso hotelero. De modo que, según dijo, no puede haber más que planta baja y seis alturas en total, incluido el vestíbulo.

Y en el Plan se amparan la mayoría de personas sondeadas. El decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Fernando Mejías, señala que se redactó sobre un concurso de ideas sobre la ordenación del área que se hizo en su día, lo que implica "una forma de proceder, unos filtros y controles". Así, añade que el hotel siempre estuvo en la propuesta y también en el Plan Especial "y si es o no el lugar apropiado ha habido tiempo suficiente y controles administrativos que al parecer han determinado que sí". Insiste en que "el control existe por parte de las administraciones, que están ahí para velar por los intereses de los ciudadanos en cualquier ámbito y equilibrar los intereses. Su papel es fundamental y decisivo, así como su responsabilidad".

También se ampara en la garantía jurídica del Plan "que hay que defender" Antonio de María, presidente de Horeca. De hecho, "la Junta ya ha dicho que está a más de 50 metros y el Ayuntamiento que está a la espera del proyecto. No puede decir que no porque no sería de recibo. ¿Qué inversor vendría si con el plan en la mano se le dice que no?" .

Otro arquitecto, Julio Malo de Molina recuerda la "licencia incontestable para el hotel siempre que cumpla las prescripciones del planeamiento". No obstante, Malo de Molina recomienda al Ayuntamiento pedir el ante proyecto y someterlo a discusión.

El Proyecto

Una vez que se conozca definitivamente el proyecto se conocerá el verdadero impacto en el entorno. Un proyecto que en el ideario de Julio Malo de Molina debe ser "cuidadoso con el entorno, que es complejo, con materiales contextualizados y con poco protagonismo". Un hotel, añade, "cuya virtud debe ser su implantación serena, silenciosa y equilibrada".

Por su parte Fernando Mejías habla de "sensibilidad y rigor, que no son conceptos vagos. La sensibilidad se manifiesta en arquitectura mediante la definición de los usos, la volumetría, la escala, las alineaciones, las alturas, el lenguaje arquitectónico, y en el caso de las actuaciones sobre el patrimonio, ya sea un edificio o una ciudad, con el entendimiento y el respeto a lo existente". Apostilla que el conservacionismo a ultranza no hace sino "condenar los edificios y la ciudad a su muerte y desaparición. Están vivos". Así, señala el "rigor que tiene que ver con la profesionalidad y el oficio del arquitecto".

Impacto en el patrimonio

El impacto sobre el patrimonio es el principal argumento contra el hotel. En este apartado se manifiesta el arqueólogo Juan Miguel Pajuelo, de la empresa Tripmilenaria. Sobre la idoneidad de un proyecto que no ve oportuno justo en este espacio. No entiende por qué no se ha buscado otro lugar que no atente de forma tan directa contra el patrimonio y señala que está a menos de 50 metros de la muralla y aunque estuviera a algo más, "no cambia el espíritu ni el impacto sobre la muralla". Todo esto en el caso de que se mantuvieran las siete plantas anunciadas, "que aún no ha desmentido Adif ni Barceló". Impacto que para Antonio de María "puede ser positivo o negativo, pues habrá que esperar el diseño, que presentarán previamente".

Por su parte, Mejías señala la sensibilidad de una ciudad como Cádiz, donde se "puede decir que las últimas intervenciones no han sido muy afortunadas y no es cierto que esta ciudad lo aguante todo".

Impacto económico

La conservación del patrimonio frente a la evolución económica son otros de los parámetros barajados estos días. Juan Miguel Pajuelo, de Tripmilenaria, lamenta que "siempre se imponga el sentido económico sobre lo demás". En contra se manifiesta el presidente de Horeca, Antonio de María, que critica que "el no por delante en una ciudad que necesita tanta inversión no es positivo. Y un hotel es una locomotora económica".

Fernando Mejías habla de la compatibilidad de la conservación y puesta en valor del patrimonio con la evolución económica y social, "y en efecto pienso que es así, y la consecución de ese equilibrio es trabajo de las administraciones".

Julio Malo de Molina lo ve como una oportunidad para la zona, señalando incluso que de todos los hoteles previstos en Cádiz, éste parece el que tiene más sentido. "En casi todas las ciudades de entidad, las estaciones de ferrocarril disponen de hotel y en el caso de Cádiz serviría además para potenciar el Palacio de Congresos, y también el tráfico de cruceros abriendo la posibilidad de establecer líneas con salida desde Cádiz y que no sea ciudad de paso". En definitiva, Malo de Molina ve la oportunidad de "desarrollar el plan de ordenación de la plaza de Sevilla y la relación puerto-ciudad, la operación urbana que va a definir el futuro de Cádiz durante toda una generación".