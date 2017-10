Una polémica con muchos interrogantes

Donde sí parece claro que no tendrá ninguna repercusión lo que hoy ocurra será en el futuro de Teófila Martínez y de Ignacio Romaní. "No le haremos mucho caso a la reprobación", adelantó ya el miércoles el portavoz popular. Y es que esta medida que antes era muy extraordinaria se ha banalizado tanto que apenas tiene efectos en la política actual.

Vila: "Es un llamamiento para que rectifiquen"

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, intentó ayer rebajar el tono de la propuesta de reprobación de la exalcaldesa, Teófila Martínez, y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, por llamar "cobarde", "cacique" y "fascista" al alcalde, José María González, tras la Junta General de Cádiz 2000 que se celebró el pasado lunes. Vila manifestó que la intención de llevar este asunto al Pleno ordinario que tendrá lugar hoy es hacer "un llamamiento para que el PP pueda rectificar ante un comportamiento que no nos parece nada democrático". El portavoz de Ganar Cádiz en Común afirmó que "creemos firmemente en la reinserción de los concejales del Grupo Popular para que puedan encauzarse en el talante democrático". Por otra parte, Vila reconoció que no tiene noticias sobre el sentido del voto del PSOE para la reprobación de Martínez y Romaní. Asimismo, dejó entrever que no se alterará la relación con los socialistas si decidieran no apoyar esta moción.