Los que están y los que fueron

Más información LiberAcción

Primeras impresiones

Los tres se lamentan de que en la reunión que hemos organizado no haya mujeres: "Sobre todo porque el 15M fue un movimiento muy femenino". Procedentes de distintos campos, de distintas generaciones y trayectorias, Miguel Ángel García Argüez, Javier González y Raúl Láinez repasan, más de un lustro después, su implicación en el 15M, cómo ha evolucionado su influencia en la sociedad y en qué medida Podemos recoge (o no) su espíritu.

Miguel Ángel: -Pues para todo lo que me impliqué después, la primera noche del 15M, la verdad, me acerqué a llevarle bocadillos a mi hermana. Después ya me quedé.

Raúl: -Pues yo llegaba de Madrid porque me habían recién despedido (a mí y a unos cuantos más, claro). ¿A dónde iba a ir, si no? Fue una especie de revelación. Un momento perfecto. Lo bueno de todo esto es que puso en contacto a muchísima gente con inquietudes semejantes que, después, hemos seguido juntos.

Javi: -Yo pienso que el movimiento 15M debería llamarse realmente 17M, que fue cuando la gente empezó a acampar. Yo, de hecho, no fui a la manifestación del 15M, por ejemplo. La sensación que, años después, me queda de todo ello es que pasó muy rápido. De repente, sin saber cómo, en dos días había 200 personas en El Palillero.

Miguel Ángel: -Allí donde se produjo, el 15M era un micromundo. Fue la construcción simultánea de otro mundo en el que tú mismo eras otro distinto, y las normas, otras. Una isla dentro del mundo. El pasmo era tal que la policía tampoco hacía nada. Hubo la carga en Barcelona y después la cosa se quedó como parada, porque el apoyo social era mucho. Recuerdo, como ejemplo del espíritu que reinaba en ese momento, que una chica joven me decía: "He dejado por ahí la mochila con el ordenador, y ni siquiera me preocupa". Si alguna vez me he topado con el buen salvaje, además de forma colectiva, ha sido entonces.

Javi:-Creo que precisamente una de las cosas más reseñables, más diferentes, del 15M en Cádiz fue su carácter libertario, no tanto anarquista: una forma de comportarse que salía más allá de cualquier intelectualidad. Era una confluencia de mucha gente con distintas ideas, pero nadie perdía de vista la responsabilidad, la libertad, el respeto.... Valcárcel mantuvo gran parte de ese fondo emocional, el mismo espíritu, pero creo que hubo una gran diferencia que daba la misma adaptación al espacio.

Miguel Ángel:-Para mí la diferencia no fue tanta: son partes de un mismo proceso. Es cierto que hubo gente del 15M que no quiso participar en la recuperación de Valcárcel, y otra gente que se incorporó, más cercana al movimiento okupa, que pensaba que lo de indignados y demás era algo demasiado cuqui. También, en ese caso, ya sabías que la desobediencia era con mayúsculas. Quienes estábamos en Valcárcel éramos conscientes de ello pero no nos causaba conflicto.

Javi:-Recuerdo que algún periodista nos preguntaba "Pero, ¿qué queréis?". Y la cuestión es que no pedíamos nada, lo que queríamos era lo que hacíamos: método asambleario y horizontalidad. Grupos de trabajo. Tampoco había una respuesta clara a la pregunta de ¿qué sois? ¿quiénes sois?.

Miguel Ángel:-Fíjate, una vez desaparecieron las acampadas, el movimiento en caliente, que parecía que todo se había diluido... Yo creo que el 15M no se perdió, se expandió: que la gente es ahora más consciente políticamente, socialmente, además de manifestaciones como las asambleas de barrio o aquí, el Carnaval libre. Y en manifestaciones que tienen esa vocación "desde abajo". Por ejemplo, el detalle del tema de las ninfas: cuando el año pasado se intentó frenarlo institucionalmente, desde el Ayuntamiento, pareció imposible. Ha sido este año, cuando el movimiento ha sido social y ajeno a lo institucionalizado que ha podido plasmarse. Raúl:-Yo me uní a IU (Ganar Cádiz en Común) dos años y medio después de que pasara todo esto. Hay que recordar que no fue un efecto inmediato. Y al poco, surgió Podemos como tal, aunque ya todo el mundo sabía de sobra quiénes eran Pablo Iglesias y Monedero, y veíamos a "los tuerkos". Y pensé: "Si estuviera en Madrid, lo mismo iría con ellos".

Miguel Ángel:-Es que cuando todo el mundo pensaba que el 15M estaba muerto, saltó Podemos, que recuperó esa energía en lo emocional y en parte en lo estratégico. Al principio, repitió la dinámica de activismos y participación, con los círculos y demás. Eso fue lo que aupó a Podemos y los llevó adonde están.

Raúl:-Pero es una dinámica que no se puede meter en un sistema tradicional. Y terminaron desbordados. Sí es cierto que en Podemos fueron los primeros en tomar algunas cosas del 15M que después incluso han replicado otras formaciones: participación, transparencia... Pero no se puede decir que sean los portavoces absolutos del movimiento.

Javi:-De hecho, yo lo veo mucho más en las confluencias municipales, en Barcelona, en las mareas de Galicia...

Miguel Ángel:-Luego está el hecho de que cada sitio tiene su particularidad al respecto.

Javi:-Cuando comenzaron aquí las acampadas, por ejemplo, Izquierda Anticapitalista estuvo repartiendo panfletos y demás. Intentaron hacer plasmar una serie de puntos comunes, que no eran peregrinos y que coincidían con su ideario, pero no lo consiguieron. En otras ciudades, sí. Pero no aquí, no se puede hablar de relación directa. De hecho, en lo que ahora es Podemos en Cádiz, yo creo que caras que participaran activamente en el 15M, una, tal vez dos personas, y otras tantas en Andalucía.

Miguel Ángel:-Y la implicación, en cualquier caso, nunca fue en primera línea. Cuando surgió Valcárcel, los anticapitalistas no supieron en principio si participar o no: luego ya sí, Teresa (Rodríguez) creo que organizaba el gimnasio. Y Kichi se pasó alguna vez, sí, actuó con la comparsa... Pero no mucho más, que yo recuerde. Raúl:-Asociar de manera directa el movimiento 15M con lo que después ha terminado siendo Podemos es algo que ha interesado transmitir a los medios, por una cuestión de etiquetaje y de tener un objetivo: es bueno nominar y concretar, sobre todo si quieres tener un enemigo. Pero también ha interesado a la propia formación: nosotros somos eso, representamos eso. Hemos recogido el testigo.

Javi:-Mmm... desde entonces, ha habido muchos bandazos. Está la pérdida del millón de votos de Podemos en las últimas elecciones, que yo creo que se debe a discursos como "Zapatero era un buen presidente", que parecían desmontar gran parte de lo que se decía en un principio. Y lo que gustaba de Pablo Iglesias es que fuera un soberbio y que alguien planteara cosas que parecían tabú.

Raúl:-Bueno, el millón de votos lo ha perdido Unidos-Podemos, atención. Quizá antes esa unión hubiera animado a un montón de gente, pero a última hora pareció algo forzado, después de que los dos se hubieran dicho de todo, incluido lo de "Púdrete en tu bandera de estrellas rojas".