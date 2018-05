"Lo que no podemos hacer es pagar por Delphi por encima de lo tasado"

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y los empresarios que trafican por esta zona con sus mercancías llevan tiempo alertando sobre la colmatación de los suelos de La Cabezuela.

Se llegó a convertir ya en un clásico en las comparecencias públicas de José Luis Blanco, presidente de la APBC, la continua disminución de los metros cuadrados que quedan libre cada vez que una de las decenas de empresas instaladas en Cabezuela optaba por ampliar sus naves.

En días pasados, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, volvía a insistir en lo preocupante de esta situación y en que la esperanza del puerto de Cádiz es expandirse hacia Aletas y/o hacia Delphi.

Pero los administradores concursales que dirigen los designios de la extinta Delphi mantienen parados los trámites y, con ellos, la oferta puesta sobre la mesa por José Luis Blanco de hacerse con los 393.192 metros cuadrados que, hasta 2007, ocupaba Delphi, en el polígono Industrial del Trocadero.

A este respecto, José Llorca indicó en días pasados a este Diario que sigue en pie la oferta de Blanco de 2,8 millones y que esta oferta no es negociable. "No podemos comprar , como órgano del Estado que somos, un suelo a un precio que está por encima de la tasación que nos da la propia Hacienda". Efectivamente ha sido una compañía la que realizó, en su día, una tasación que posteriormente ha sido validada por el fisco. "No tenemos capacidad de negociar por mucho que se emperren los administradores concursales. Por ahí no nos podemos mover...", dejó claro el máximo responsable de Puertos del Estado.

Y ante la posibilidad de que los administradores concursales de Delphi tengan entremanos otra oferta para estos suelos del Trocadero, Llorca aprovechó para recordarle a los gestores de esa otra oferta que "quien vaya a comprarlo también puede pensar que tenemos elementos más que suficientes para incorporar ese suelo, como suelo portuario, a través de una delimitación".

Llorca rechazó el término "expropiación" que ha sido siempre el utilizado por José Luis Blanco para orientar a los medios sobre su siguiente paso en esta pugna. "No es una expropiación estrictamente. Un puerto cuando hace una delimitación, lo que hace es ver qué suelo tiene en beneficio del interés general". "Es simplemente una incorporación que hace el Estado cuando decide si se convierten en suelos portuarios o logísticos", aclara José Llorca.

En cuanto a la posibilidad de que Cabezuela extienda su actividad hacia Las Aletas, Llorca dejó muy claroque noconsidera que sea "un caso perdido". "Creo que hay iniciativas en este momento, tanto por parte de las Administración del Estado como por parte de la Junta de Andalucía entorno a Las Aletas".

El responsable de Puertos indicó que Cádiz necesita un puerto seco en el que aglutinar sus cargas para, desde ahí, subirlas en tren para su distribución por la red nacional de ferrocarriles.

Cabe recordar que Junta y Gobierno anunciaron a principios de este año que las actuaciones productivas previstas están relacionadas con actividades logísticas (que permitan la intermodalidad portuaria, ferroviaria y de carretera), empresariales y tecnológicas, favorecedoras del tejido industrial y la creación de empleo en la Bahía .

Para ello, este nuevo proyecto tiene vocación de integrarse, mediante las oportunas medidas de coordinación, en la red de entidades y órganos instrumentales de ambas Administraciones en el ámbito de la logística y el desarrollo tecnológico, que actúan en la Bahía de Cádiz, como son Zona Franca de Cádiz, Puerto de la Bahía de Cádiz, Red Logística de Andalucía y Parque tecnológico del Sur (Tecnobahía).