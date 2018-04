Otra batalla por el Bono Eléctrico

La disputa por el bono eléctrico vive un nuevo episodio. Ninguna de las partes da su brazo a torcer y en los últimas horas tanto el alcalde primero, como el concejal del PP, José Blas Fernández, han querido dar a conocer su postura sobre esta guerra eléctrica. A continuación, reproducimos íntegramente ambas tribunas de opinión.

Tribuna: José María González | Alcalde de Cádiz

La pobreza energética y la pobreza moral del Partido Popular

La pobreza energética afecta ya a 6,8 millones de personas (15% de la población), según el informe “Pobreza energética en España 2018”, hecho público este lunes por ACA. España es uno de los Estados de la UE con los precios de la electricidad y gas más elevados. Al mismo tiempo, las empresas del oligopolio energético “español” (aunque alguna sea italiana, más que española) son de las más lucrativas de la UE. Esto no es casualidad, sino consecuencia de las privatizaciones de estas empresas, y del tremendo poder que los Gobiernos del PSOE y del PP han dado al oligopolio, ¿a cambio de qué?

El mencionado informe muestra, al igual que los 2 anteriores, cómo la pobreza energética en España sube como la espuma, con Andalucía a la cabeza, en segundo puesto. Y al Gobierno de Cádiz esto nos preocupa y nos ocupa. Por eso, aunque la competencia de energía sea de Madrid, estamos tomando medidas para combatir este problema, con las herramientas de que disponemos: El Plan de Choque contra la Pobreza Energética y el Bono Social Gaditano.

Por su parte, ¿qué han hecho los gobiernos del PP? En la anterior legislatura, negaron la existencia de la pobreza energética y en ésta, nos han vendido la reforma del bono social, que establece que sólo lo pueden ofrecerlo las compañías comercializadoras de referencia (es decir, ocho empresas, de las 670 comercializadoras eléctricas que hay en España); pero, que lo tengan que pagar todas. Y ¿qué empresas pueden darlo? Las cinco del oligopolio, en su versión regulada, y 3 más (¿otra casualidad?). ¿Y qué tal ha ido esta reforma? Muy muy mal: el número de beneficiarios/as del bono eléctrico ha caído de 2,3 millones de hogares a 170.000. Es decir, que sólo el 10% de las familias que disfrutaban el bono social han podido acogerse al nuevo. Mientras la pobreza energética sube, los beneficiarios de la única ayuda estatal contra la pobreza energética descienden un 90%. Esto es dramático, se mire como se mire.

En Cádiz, gracias a la campaña de desinformación del PP y de su peculiar séquito, parece que Podemos está impidiendo que los gaditanos disfruten el bono estatal. Este argumento es un auténtico delirio. Cualquier ciudadano/a del estado español (esto incluye a los de Cádiz) que contrate la luz con una comercializadora de referencia y cumpla los requisitos, puede solicitar a la empresa el bono social estatal (no se pide en Asuntos Sociales). Los gaditanos no son menos que el resto de los habitantes del país, por muy malísimo que sea su alcalde. Lo que pasa, es que los clientes de Eléctrica de Cádiz no pueden acceder al bono estatal, por eso, llevamos casi tres años trabajando para crear un bono social alternativo en Eléctrica de Cádiz, con las organizaciones preocupadas e implicadas en combatir la pobreza energética, Asuntos Sociales y técnicos de la propia eléctrica. Y ahí seguiremos hasta ponerlo en marcha, para que la energía sea un derecho en esta ciudad y nadie en situación de vulnerabilidad tenga que peregrinar para que le paguen las facturas. El Bono Gaditano está aprobado en el pleno y en el consejo de Eléctrica, ya están listos los procedimientos y la herramienta para su aplicación en factura. Mientras el PP siga utilizando la mentira como herramienta política habrá muchas versiones de lo que sucede, pero los hechos hablan por sí solos: Sólo falta la firma de José Blas Fernández para poner en marcha el Bono Social Gaditano, así que #PepeBlasFirmaYA.

Tribuna: José Blas Fernández | Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz.

"El alcalde mentiroso"

Por enésima vez el alcalde de Cádiz escribe una tribuna plagada de mentiras y medias verdades para mantener, como viene siendo habitual desde hace más de dos años, su campaña de acoso y coacciones contra mí.

Miente por ejemplo cuando calla que mis compañeros y yo sí votamos a favor del Bono de Eléctrica de Cádiz y que fue Endesa quien votó en contra. Quizás no le convenga incomodar a su socio en la empresa de electricidad de Cádiz.

Miente cuando calla que la fórmula que ha elegido supone que Eléctrica obtiene un beneficio de 1,75 millones de euros por desgravación fiscal, disfrazando de donación a una fundación lo que es financiación para el bono, y es eso lo que ellos y yo hemos consultado a instancias superiores para ver si es legal o supone un presunto fraude.

Esta campaña de mentiras ha ido adpatándose según se le iban desmontando esas falsedades. Al igual que peregrinó por media España de plató en plató diciendo que en Cádiz había niño que pasaban hambre por las calles cuando tenía como único objetivo llegar a alcalde, también difundió, con un absoluto desprecio a la verdad y a la dignidad de los gaditanos, que había familia que pasaban frío porque Pepe Blas no firmaba el bono social.

Ahora, al menos, no es capaz de negar que antes de que él llegara a la Alcaldía todas esas familias estaban atendidas en Servicios Sociales con un Ayuntamiento del PP (oh qué horror, un Ayuntamiento del PP atendiendo a las familas) y –como es normal- si acreditaban la falta de recursos económicos se les ayudaba a pagar la luz.

A eso –ahora- el alcalde mentiroso le llama peregrinar por Servicios Sociales, pero calla que su bono implica otro peregrinaje, en este caso por los talleres de ahorro energético que ofrecen sus asesores para enseñar a los gaditanos que poner la lavadora por la noche supone un ahorro de luz. Con el agravante de que aquellas familias que falten a esos talleres serán castigadas y ya no tendrán la ayuda del bono.

Miente también cuando oculta a los gaditanos que el bono estatal –sí, otro sacrilegio, un bono eléctrico para familias que ha aprobado el gobierno de Rajoy- supera en porcentaje de ayuda al bono que ha aprobado Podemos en Cádiz.

Miente cuando oculta a sus círculos que la Federación de Vecinos 5 de abril lleva meses pidiéndole que Eléctrica de Cádiz se convierta en comercializadora de referencia como han hecho ya muchas empresas similares para que pueda ofrecer el Bono Estatal que es mejor que el gaditano.

Y miente por último cuando dice que solo falta mi firma para que se ponga en marcha el bono gaditano porque, como el bien sabe, no solo yo, sino la propia empresa ha realizado consultas a organos estatales para asegurarse que la fórmula que ellos han ideado no supone un ilegalidad.

¿Y por qué miente en alcalde en todo este asunto? Porque no sabe cómo explicarles a sus militantes y a los gaditanos que el tan cacareado bono gaditano es un fracaso. No puede explicarles que el bono que ha aprobado un gobierno del PP cubre más necesidades y a más familias que este invento de sus asesores que es, simple y llanamente, un parche para solucionar un problema que ya tenía solución, porque, como él sabe perfectamente, las familias gaditanas no necesitaban a Podemos para que su ayuntamiento les atendiera cuando no podían pagar la luz.

No hay más señor alcalde. Deje la mentira, deje las coacciones y deje de mandar a militantes de Podemos a amenazarme. Recuerde que un compañero de su lista que ya nos amenazó en el pleno –atendiendo por cierto a una convocatoria que hizo su partido- está ya condenado a un año de cárcelo. Deje de hacerlo de una vez.