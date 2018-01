Los plenos tendrán un nuevo ROM

Cádiz tendrá nuevo Reglamento Orgánico Municipal para sus plenos. Así lo han decidido los votos a favor de todos los partidos políticos del plenario, exceptuando el PP, que se ha opuesto al ROM.

"Lo que sí hemos hecho es que los colectivos puedan hablar directamente, para contar directamente de primera mano aquello que les preocupa y que el arco plenario les pueda escuchar", ha asegurado hace unos minutos la portavoz de Podemos, Ana Fernández, sobre el ROM. "El PP tenía un ROM a su imagen y semejanza, no daban voz a la ciudadanía. Este ROM recoge ese espíritu de dar voz a la ciudadanía", ha subrayado Fernández. El alcalde de Cádiz, José María González, también intervino para defender esta propuesta recién aprobado en el pleno y aprovechó para lamentar la no participación del PP en las comisiones del ROM. "Lo único que intentamos con este ROM es darle voz a la ciudadanía y que formen parte activa de los debates políticas, ordenar los debates, darle calidad. El debate político no es un show, es la madre sobre la cual se construye el progreso de la sociedad", agregó José María González.

En respuesta, el portavoz popular, Ignacio Romaní ha reprendido contra el equipo de gobierno y el PSOE por validar en pleno este nuevo reglamento. "Es curioso que, en este pacto de perdedores, lo único que incluye el nuevo ROM es quitarle la palabra al partido más votado", lamentó Romaní. Y continuó asegurando que "en este ROM no se le da más participación a estos vecinos, se le da la misma y, es más, se le quería dar menos. Iban a intervenir menos y les ha dado miedo. No sería tan mala la reglamentación del PP cuando ustedes la mantienen". Por último, Romaní tildó de "patochada" al ROM y en los últimos minutos de su discurso acentuó que "quieren por todos los medios que al PP no se le escuche". Además, acusó al PSOE de ser "la muletilla del gobierno".

Por su parte, Fran González contestó a Romaní con lo siguiente: "Hablar de restricción de libertades chirría y el estruendo se escucha por los pasillos al escucharlo a usted hablar de restricción de libertades". Asimismo, González afeó a los integrantes del PP que no "han asistido a las comisiones". "Usted fue invitado a este trabajo. Ciudadanos, IU, Podemos y PSOE participaron y ustedes no han aportado. Tienen estrategia de oponerse a todo. No hay argumento para votar en contra de este reglamento, quieren mantener a costa una confrontación incluso en cuestiones que no precisan de confrontación", enfatizó el portavoz socialista.