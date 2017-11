"No sé si la plataforma logística es humo, pero tengo claro que es necesaria"

Jesús Otero es el CEO de la empresa gaditana Europea Group, que tiene tres patas fundamentales: la actividad de expediciones, es decir, la aduanera propiamente dicha; la del asesoramiento en comercio internacional para las empresas; y, por último, el apartado de las nuevas tecnologías y la seguridad informática para empresas. Otero va participar desde hoy como ponente en la reunión de las zonas francas de las américas.

-¿Qué mensaje es el que va a trasladar en este foro internacional en Tenerife?

-Lo que vamos a abordar es la seguridad en las transacciones internacionales de mercancías, es decir, los recintos cerrados, la seguridad de los mismos y la de la cadena logística. En mi caso particular partiré un poco de la historia con la Zona Franca de Cádiz y luego llegaremos a una de las más modernas, la de Sevilla y hablaremos de cómo se ven las perspectivas en Europa sobra las zonas francas. Haré mención también al modelo de la zona franca de Luxemburgo, que es muy moderna y donde se producen transacciones para objetos de gran valor, entre ellas obras de arte. También remarcaremos la idea de la seguridad internacional con el block chain, que es lo que se utiliza en las transacciones internacionales. Yo tengo mi idea particular que es la certeza del dato y la seguridad del mismo, es decir, si validas a un importador, una vez que lo has validado ya es cierto y no hay posibilidades de que se usurpe ese dato.

-¿Cuál es su papel en esta cadena con una empresa como la suya?

-Europea Group tiene en una de sus patas el papel de expediciones, que está asegurada, y somos representantes aduaneros. Podemos certificar la seguridad de nuestro eslabón de esa cadena logística y tratamos de fomentar en mayor medida la seguridad en el resto de los eslabones.

-Va a participar en un foro de zonas francas. ¿No creen que pueden estar un poco obsoletas en el mundo en el que vivimos?

-Las zonas francas en Europa necesitan un replanteamiento global, no sólo aduanero. Las zonas francas que nosotros entendemos son aduaneras. Si me pregunta qué opino de que se le dé a las zonas francas capacidad de irse fuera de su recinto con independencia del mundo aduanero le diré que no estoy de acuerdo con eso. La zona franca debe ser una zona de negocio y de comercio internacional. Para eso se configuraron y ese debería ser su cometido.

-¿Qué opina de que se haya creado una zona franca en Sevilla a apenas 100 kilómetros?

-Esta zona franca es un gran éxito para Sevilla. Es nueva y tiene una visión clara e inequívoca desde el punto de vista aduanero y del fomento de empresas. Yo las rivalidades provinciales las he superado desde hace tiempo. En el mundo global en el que vivimos no tienen sentido. La zona Franca de Sevilla no sólo puede dar riqueza a esa ciudad sino también a muchas plazas, igual que la de Cádiz.

-¿Cree que la Plataforma Logística del Sur de Europa era humo?

-No sé si lo era o no porque no estaba dentro de las cabezas de los que lo propusieron. Lo que sí que tengo claro es que es necesaria. Una zona como la nuestra, con la situación económica que tiene la provincia, no nos queda más remedio que buscar alternativas y si no tenemos masa crítica de empresas productoras, una de ellas es la de tener una plataforma logística.

-¿Le entristece que una terminal de contenedores nueva como la de Cádiz no tenga ningún operador con intenciones de explotarla?

-Me entristece pero no creo que sea un fracaso. En la mentalidad liberal que podemos tener algunos, el Estado tiene que poner los mimbres y eso había que hacerlo porque desahoga la terminal antigua y libera espacios para la tan de moda integración muelle-ciudad. Si no llega un operador, llegará otro. No puedes traer a un armador si no tienes terminal. ¿Que se podía haber hecho con otra fórmula como la de Huelva con un 50% público y un 50% privado? Puede, pero lo hecho, hecho está y además bien hecho.

-Ahora que ha citado lo de la integración muelle-ciudad. ¿Qué opinión tiene usted como operador portuario?

-Hay un hecho objetivo e irrefutable y es que si un barco de turistas atraca en el muelle-ciudad, tiene que haber una línea de seguridad porque así lo dictan las normas internacionales. Ahora bien, si ponemos unos pantalanes para unos barcos de recreo, la cosa cambia. Mientras que el operador puede seguir llevando a cabo la misma actividad productiva en otra zona del puerto y sin perjuicio económico, no habría problemas. Otra cosa es que se quitara eso y no hubiera alternativa.

-Usted encontró que en París había unas zonas francas urbanas y de hecho el lunes le requirió a Anne Hidalgo sobre el asunto.

-Efectivamente. Estas zonas francas no tienen nada que ver con las aduaneras pero funcionan muy bien, tal y como me ratificó Hidalgo. Lo que se hace es que una vez que se han detectado zonas con problemas económico y con un alto nivel de desempleo, se aplican una serie de ventajas para las empresas que se instalan allí durante una serie de años. Como mínimo deberíamos plantearnos eso.