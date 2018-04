"Es un planteamiento típico de la extrema derecha"

"El planteamiento del candidato del Partido Popular a la Alcaldía es típico de la extrema derecha más radical". El alcalde José María González fue muy crítico con las declaraciones de Juan José Ortiz acerca de su viaje a Dahjla para renovar el hermanamiento con esta localidad saharaui.

González cree que Ortiz pone en entredicho toda la cooperación internacional al desarrollo con sus palabras "porque España no podría hacerlo con nadie mientras que aquí siga habiendo gente con dificultades".

El alcalde fue muy irónico cuando expresó que "con lo que le gusta a Ortiz la bandera de España, se le olvida la deuda histórica que este país tiene con el pueblo saharaui". Recordó que el hermanamiento con Dahjla está hecho desde la época de gobierno de Carlos Díaz y el gobierno de Teófila Martínez "ha tenido que cumplir este protocolo con los compromisos de cooperación que trae consigo. Ahora lo que he hecho es la renovación para cumplir fielmente el mandato de los gaditanos".

Por ello afirmó que si las críticas son por la visita para renovar el hermanamiento "a requerimiento de miles de personas solidarias con el pueblo saharaui en nuestra ciudad y que quieren que el alcalde le represente en este ámbito, habría que recordarle a Teófila Martínez que todas las semanas faltaba dos días para estar en el Congreso de los Diputados y a nadie se le ocurre conectar eso con la muerte de una persona en la ciudad durante esos días".

González recordó que la situación de las personas sin hogar en la ciudad "viene de lejos y también viene con el modelo económico y social que no se adapta a la rueda de precariedad y explotación que es el que ha aplicado el PP con sus reformas laborales y recortes".

El alcalde afirma que lo que sí ha hecho el gobierno con las personas sin hogar "es lo que no se ha hecho en 20 años, como la creación de una mesa con hechos concretos y no con palabras de hipócrita caridad, lo cual no signifique que estemos satisfechos".

A juicio del alcalde, "se tiene que lavar la boca el partido de la desigualdad y la corrupción antes de hacer gala de la demagogia más repulsiva sobre la pobreza". Así, concluyó que "las personas que tienen mucho menos en Dahjla y Cádiz tienen más dignidad que las altas personalidades del PP".