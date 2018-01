El plan Náutica

"Cádiz, por la más que demostrada proliferación de pecios en sus aguas, merece tener ese museo que acabe con el sinsentido que es que esas piezas y enseres recuperados en sus aguas vayan a un cajón sin que nadie pueda disfrutar de ellas. Esa es nuestra idea, nuestra apuesta y ahí siempre encontrarán a los populares de Cádiz", manifestaba Teófila Martínez, que se mostró crítica con la Junta "porque recordemos que pretendió demoler el edificio de Náutica, quizá por seguir en su línea de no construir nada nuevo en la ciudad y en esa extraña apuesta por la no inversión en Cádiz".

El hotel, al Campo de las Balas

Analizando las conversaciones entre el Ayuntamiento y la Universidad, la ex alcaldesa se felicitó ayer por la posibilidad de que el hotel de Zaragoza Urbana se construya finalmente en el Campo de las Balas y no junto a Valcárcel. "Ya dijimos públicamente que era una barbaridad poner las pistas en el Campo de las Balas y ocupar el lateral de la calle La Palma con un edificio que aún no se conoce y que, posiblemente, no sea aceptado por los órganos competentes al tratarse de un espacio anexo a un BIC. En cambio propusimos que hicieran una permuta de espacios y volvieran al proyecto de poner ahí el hotel", explicó Martínez, que mostró el apoyo de su partido a esta operación, en caso de formalizarse esa permuta que ya el actual Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa de negociación. "Nos alegramos que nos hagan caso", añadió.