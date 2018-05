Un pisito en el cádiz que se le ganó a la bahía

En las barriadas no se suelen celebrar sus aniversarios. La de la Paz -la Barriada, que así la llaman sus vecinos- cumplió ayer 50 años desde que se entregasen los pisos de las Mil Viviendas, los siete primeros pilares de un tercer Cádiz que se le ganó a la Bahía rellenando 44 hectáreas de mar. A partir de allí se levantarían otras 1.024 y 2.500 más que conforman una miniciudad dentro de la ciudad en la que hoy habitan más de 11.000 gaditanos, casi la décima parte de la población, según un reciente estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Allí llegaron en mayo de 1968, como colonos a un pólder urbano, los primeros vecinos de una barriada que, con dificultades, lucha día a día por salir adelante. Más allá de la historia oficial y del estudio sociológico, hoy toca escuchar a algunos de aquellos pioneros. Lo hacemos en la sede de la Asociación de Vecinos Bahía Gaditana, en la calle Barbate, en una de las zonas más necesitadas de la Barriada. Cientos de kilos de comida donada por Cruz Roja esperan a su reparto. A la mesa se sientan Juan Macías (76 años), Carmen Grimaldi (71), Isabel Pérez (65), Manuela Villar (71), José Barroso Jiménez (81), Manuela Molina (76) y Gonzalo Pando.

Manuela, presidenta casi vitalicia de la asociación muy a su pesar, y Gonzalo, su marido, también líder histórico del movimiento vecinal, son dos de aquellos primeros colonos urbanos. Tanto es así que su hija Marisa fue la primera niña que nació en la Barriada. "Cuando fui al Registro Civil, el funcionario me dijo que iba a inscribirla como María de la Paz. Lo que tu digas, le contesté, pero la niña se va a llamar María Luisa, como mi madre", cuenta socarrón, Gonzalo.

La mayor parte de los beneficiarios de aquellas viviendas sociales fueron funcionarios de la administración franquista y gente adepta al régimen. Manuela y Gonzalo, no lo eran. Manuela y Gonzalo eran ocupas. "Todas las viviendas eran sociales, pero sociales entre comillas: miembros del Sindicato Vertical, militantes de la Sección Femenina y ordenanzas y funcionarios del Ayuntamiento o de algún ministerio las acapararon casi todas", cuenta Gonzalo.

"La promotora era la Obra Sindical del Hogar, que dio la opción a todos", matiza José Barroso. "Pero a mí no me alcanzaba para pagar el dinero que pedían", responde Manuela. Llegado en 1964 de Vejer, donde ejercía como peluquero, José Barroso trabajó para Construcciones Internacionales. Primero de listero -pasaba lista a más de 2.000 trabajadores- y luego de administrativo para la compañía del Grupo Fierro, que unió capitales con los March para levantar la barriada sobre los terrenos antes desecados por Dragados. Venidos de toda la provincia, de Córdoba, de Málaga, de Sevilla, los obreros "cobraban bien, bien, bien y todos estaban contentísimos", asegura José.

"Entonces, acceder a una vivienda no es que fuera difícil, es que era casi imposible", prosigue Gonzalo: "Nosotros fuimos ocupas de un chalé, en donde estaba el taller de calderería de Pepe Martín Vila [abuelo, cree, del actual concejal de Urbanismo], donde estuve de aprendiz, enfrente de la casa-cuartel de la Guardia Civil. Allí ya había 24 familias viviendo. La Ponderosa le llamaban. A mí me decían Bonanza en Astilleros... El chalé estaba abandonado; el dueño lo había vendido para que hicieran pisos. Pagué 300 pesetas a uno por un trozo del jardín y allí que me puse a poner ladrillos. ¿Usted qué hace aquí?, me preguntó una vez el dueño. Pues ya ve, una casa para mi mujer y mi hijo... No veas la que me lió... Allí nos llevamos dos años, sin luz, sin agua, sin servicios. Fuimos metiendo cosas, hasta que llegó el día del desahucio".

"Fuimos de los primeros que vivimos en la Barriada. Y con las llaves del piso, nos dieron también una machota para tirar todo lo que habíamos levantado de aquella manera", recuerda Gonzalo. "Vinieron a avisarnos de que los padres de familia tendrían seis meses de cárcel si no nos íbamos", relata Manuela. "Y de camino al Ayuntamiento, le dije a Gonzalo: vamos al juzgado a decir que nosotros nos vamos, no vayamos a terminar en la cárcel. Entramos a ver al juez y le conté lo que nos pasaba. Me preguntó: bueno, pero ¿usted ha robado algo? no, le dije; ¿ha matado a alguien? tampoco; y cuando se vaya, no se va a llevar el terreno ¿no? Claro que no, le contesté. Pues no se mueva de allí, que a usted le van a dar una casa, así que ya se pueden ir de aquí, me dijo". El juez tenía un hijo rubio como el de Manuela.

Pero llegó el día del desalojo. "Lepiani y los Ortega fueron al Bar Lucero a reclutar a gente para llevarse los muebles de todas aquellas familias -sigue Gonzalo- Pero un vejete que había allí se sentó en la acera gritando que aquello era una injusticia y que no lo harían de ninguna manera... Como en el Ayuntamiento no había calabozos, nos llevaron a todos a la Plaza de Toros... Aquello fue una movida... No nos dieron la casa hasta el año 1968. Yo estaba entonces trabajando en Holanda, pero a Manuela en los bancos no le daban el dinero para la entrada. Si no, hubiese cogido un piso de primera y no uno de segunda". "Tuvo que venir mi madre de Córdoba con 18.000 pesetas", aclara ella.

Carmen Grimaldi por aquel entonces trabajaba con su hermana en el Hogar José Antonio, un orfanato que había donde hoy está Tiempo Libre. "Estaba en la cocina y me llamó la sobrina de la directora ¡Carmen, que te ha tocado un piso! Yo lo había solicitado y me dieron a escoger entre uno de primera u otro de segunda, pero a nosotros sólo nos daba para otro de tercera especial. Se lo dieron a mi marido, porque njo podía estar a mi nombre", cuenta. "Era delegado de la Vivienda Moisés de la Rimada Esteban y el secretario del sindicato, Javier Téllez", apunta José Barroso.

En las Mil Viviendas había casas de primera, las de los bloques de los números 1 y 3 de Avenida de la Bahía, al lado del Centro Cívico; de segunda (5, 7 y 13), de segunda especial (9 y 11), de tercera y de tercera especial (68 bloques), que son los más bajos. También estaban las casas de los jardineros, que nunca se usaron para ese fin. Los pisos para familias numerosas valían unas 300.000 pesetas y los otros, unas 400.000, recuerda José. "Era una especie de alquiler con derecho a compra, de manera que a los cincuenta años era tuyo -apunta Gonzalo- Luego nos ofrecieron comprarlos y tuvimos que constituir la comunidad de vecinos. Pagábamos entre 400 y 300 pesetas en la casita baja donde hoy está el Covirán".

"Nos dieron los pisos casi en obras -recuerda Manuela- con unos pegotones de cemento así de grandes... Teníamos que bajar a la plaza Ubrique a por agua de un depósito que todavía existe y que se usa para riego. No había colegios, no había nada, todo alrededo eran descampados donde los niños jugaban a la pelota, sólo las Mil Viviendas. Hicieron un barriada sin comercios; nos abastecíamos de unos camiones que venían con la comida, que aparcaban ahí, donde está la parada de taxis. Había que llevarse una hora. Imagínate, mil familias comprando...". "Pero era una preciosidad cómo estaba esto urbanizado y diseñado. Entre portón y portón había unos arriates con unos rosales, unas tunas, unas palmeritas, todo muy bonito. Con los árboles se pasaron, en cantidad y poniéndolos tan cerca de las viviendas... Luego aquello nos lo cargamos entre todos -reconoce- la gente empezó a plantar patatas, pimientos y tomates como le dio la gana y al cabo del tiempo terminaron tapándolos con cemento".

"¿Que cómo era la vida entonces? muy ajustada -responde José Barroso-, pero la convivencia, mejor que ahora", convienen todos. José Macías venía del Falla. Era uno de los pocos que tenía un coche y rara era la noche que no tenía que llevar a un niño al hospital de Mora. "Me llamaban incluso cuando ya estaba acostado. La Residencia Fernando Zamacola ya existía pero no sé por qué, había que llevarlos a Cádiz", recuerda José..