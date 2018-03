"La permanencia es algo que está asumido por todas las administraciones"

Tras la tempestad siempre llega la calma. Marzo ha sido un mes duro para los chiringuitos, que han sido los principales afectados por la borrasca Emma, lo que ha condicionado la preparación de la campaña de Semana Santa. José Antonio Medina es el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA). En el cargo desde febrero, tiene entre sus retos conseguirla adaptación de los establecimientos hosteleros al Reglamento General de Costas.

-¿Cómo llegan los chiringuitos a la Semana Santa después de la borrasca Emma?

-Muchas instalaciones van a llegar a tiempo. Incluso, algunas que habían sufrido mucho durante el temporal. Las que están sólo en temporada van a abrir o ya se están instalando. Además, algunos chiringuitos de hoteles ya están empezando el montaje de cara a tenerlos en Semana Santa. Otra cosa distinta es que las playas que tradicionalmente en Semana Santa han estado al completo de las instalaciones posibles, pues a lo mejor no van a estar todas las instalaciones que pudieran haber estado en unas condiciones normales.

-Para llegar a la Semana Santa, ¿han tenido que hacer los empresarios un esfuerzo importante o han contado con la ayuda de las administraciones?

-No hemos pedido un duro a las administraciones. Hemos apelado exclusivamente al consorcio de seguros, que cubre este tipo de catástrofes en nuestras instalaciones. Son unos seguros altos que pagamos, precisamente, por el riesgo que asumimos. Todavía se está en el tema de la valoración de los daños. Hasta que llegue el dinero pasará un tiempo. Estamos con recursos propios, pidiendo en algunos casos préstamos a entidades bancarias, haciendo leasing sobre la maquinaria que se ha estropeado y pidiendo dinero a familiares o, si son socios, aportando capital para poner en marcha las instalaciones a la espera de que el dinero de los seguros llegue. Nosotros no pedimos nada que no pida la ciudadanía o que no pidan los ayuntamientos. Pedimos la regeneración lo más pronto posible de las playas. Tampoco queremos que el dinero se tire. Nosotros no es que hayamos pedido la inmediata regeneración unilateralmente, sino que la están pidiendo los ayuntamientos. Y algunos ayuntamientos están con recursos propios actuando para hacer lo que pueden hacer: un lavado de cara y un alivio a la imagen de las playas. Hay ayuntamientos como el de Cádiz o el de Chiclana que han puesto su maquinaria pesada en las playas para retirar grandes piedras y tratar de mejorar su imagen.

-Se está haciendo un trabajo por parte de las administraciones para llegar de la mejor manera posible a la Semana Santa.

-De llegar con una imagen razonable. Tenemos que decir que Cádiz sigue siendo un paraíso independientemente de lo que haya pasado. Va a haber tramos de playas urbanas y de calas que tradicionalmente tenían arena como el caso de Fuente del Gallo en Conil o la primera y la segunda pista en La Barrosa en Chiclana que no van a estar para Semana Santa, pero que van a estar para el verano. Creo que vamos a tener maquinaria y tramos de playas cortados durante los meses junio, julio y veremos a ver si no en agosto porque el daño ha sido muy grande y la actuación tiene que ser global en todo el litoral. Mucho me temo que va a haber tramos de playa en donde se esté operando en plena temporada. Apelamos un poco a la celeridad.

-¿Cuál es la previsión para la Semana Santa?

-El nivel de ocupación de los hoteles, o por lo menos de los de los directores de hotel con los que yo he podido contactar, va a ser similar a la que han tenido en otras ocasiones. Aquí va a haber un porcentaje de ocupación que se va a rellenar de última hora y que estará muy marcado por el tema de la previsión del tiempo a corto plazo. Pero yo espero que sea una buena Semana Santa y un año muy bueno porque el pronóstico para este año era que fuese un año extraordinario en el tema de la hostelería. A ver si se cumple.

-¿Ha llegado el temporal en un momento inoportuno por el debate sobre la permanencia en las playas de los chiringuitos?

-La permanencia es algo que está totalmente asumido por todas las administraciones, los partidos políticos y los empresarios. De hecho, a los empresarios y a los hoteleros se nos ha apretado mucho de ensanchar la apertura cada vez más. Las empresas hosteleras son claves para fomentar la lucha contra la estacionalidad. Nosotros hemos dado el paso a pesar de que hay muchos meses en la playa que no son rentables, pero que sí nos ayudan a fidelizar una plantilla. Lógicamente, cuando estamos abiertos cuatro, cinco o seis meses, hay una circulación de personal y fidelizarlo es muy complicado. El profesional de buena cualificación aspira a trabajar durante todo el año y tener una estabilidad. Eso sólo se puede conseguir con la permanencia. Si encima tenemos en cuenta que la reglamentación de Costas establece y legaliza la permanencia, pues todavía más a favor. Es que no hay discusión. Que alguno de forma oportunista haya querido aprovechar lo que ha pasado se desmonta solo. El temporal puede ocurrir un 1 de marzo, que en el caso de Cádiz estaríamos en temporada, en abril o en mayo. Los empresarios asumimos el riesgo de la permanencia. Por eso, tenemos nuestros seguros y lo ponemos en una balanza. ¿Nos interesa la permanencia? Pues evidentemente que nos interesa. Los temporales son un riesgo empresarial como el que abre en otra zona concreta y no tiene testado lo que le puede ocurrir. Lo bueno es que el riesgo está sólo circunscrito al empresario. He oído a representantes de algunas organizaciones diciendo que cuánto nos va a costar que los chiringuitos estén en la playa. Pues nada. A la ciudadanía no le cuesta absolutamente nada. Todo son beneficios en el sentido de que tienen los usuarios de la playa un servicio de comida, bebida y de aseos, de servicio en definitiva en la arena durante todo el año, nuestros trabajadores tienen una estabilidad y nosotros tenemos la oportunidad de tener una instalación con oportunidad de negocio durante todo el año.

-¿Ha servido el temporal de toque de atención sobre la necesidad de tener unas instalaciones adecuadas?

-En algunos sitios nos ha cogido con la discusión sobre el pilotaje y la seguridad de las instalaciones. Los empresarios somos los primeros que apelamos a que las instalaciones tienen que estar en la playa con las mejores condiciones en cuanto a la seguridad. El pilotaje es algo que en la mayoría de los pliegos a día de hoy se exige. En el caso del pliego de Cádiz, no estaba contemplado. Tenemos la certeza de que habría aminorado los daños.

-¿Cómo son las relaciones entre los chiringuitos y el Ayuntamiento tras el traspaso de la titularidad de las concesiones?

-No contemplamos un escenario que no sea el favorable para los empresarios, el Ayuntamiento y la Junta porque tienen clarísimo lo que quieren en la playa de Cádiz, que son instalaciones seguras, permanentes, generadoras de riqueza y empleo, y que sean un atractivo. Teniendo claro que las tres partes estamos de acuerdo en el fondo, la controversia está en las formas y sobre todo en algunas interpretaciones de índole técnico-jurídica. Eso es algo que lo tendrán que resolver internamente entre los técnicos y los juristas de ambas administraciones. Nosotros sabemos que esto se va a resolver y no tenemos ningún tipo de duda. Se encontró una vía que inicialmente era de consenso y que yo creo que al final tiene que ser la que resuelva esta situación. Nosotros a día de hoy tenemos los títulos habilitantes, la concesión administrativa a nuestro nombre y la modificación sustancial solicitada. Incluso con la transmisión en firme de las instalaciones, el Ayuntamiento tiene muchísimas competencias de control. La playa no se privatiza. Estamos siempre gestionando concesiones administrativas públicas en dominio público marítimo-terrestre. El Ayuntamiento tiene competencias sobre la propia actividad. Es quien nos otorga la licencia de actividad, la licencia de apertura, el aforo, el tema de los horarios, de los ruidos, incluso por delegación el control sanitario. Tiene muchísimas competencias el Ayuntamiento y nosotros participamos en cosas tan importantes como la consecución de la Bandera Azul o de la Q de Calidad porque nuestros servicios se incorporan a los servicios que el Ayuntamiento ofrece en la propia playa. Siempre nos vamos a tener que entender con el Ayuntamiento y nos entenderemos con la Junta de Andalucía, que es quien administra el dominio público por la transferencia de competencias que en su día se hizo desde el ministerio.

-¿Existe incertidumbre entre los empresarios ante la posibilidad de que este proceso aboque en un nuevo concurso?

-Lo descartamos. Sería un fracaso que este procedimiento, en cuanto a las discrepancias jurídicas que tengan los técnicos de ambas administraciones, terminase en un proceso contencioso o judicial. Para nosotros, en cualquier caso, las concesiones administrativas que tenemos son irrenunciables. Como solo contemplamos la solución, el entendimiento y el consenso, a día de hoy no esperamos otra cosa.

-¿Cuándo dará frutos la negociación para la permanencia, el pilotaje y la ampliación de las instalaciones?

-En el caso de la permanencia y del pilotaje, es una cosa que ya está consensuada y que no va a haber ningún tipo de problema. En el tema de la ampliación de la superficie de construcción, sí estamos limitados por algo que es de competencia del Ayuntamiento y que también está aprobado por la Junta de Andalucía, que es el PGOU de Cádiz, que limita la construcción del chiringuito a 150 metros cuadrados. Hasta que no se haga una modificación puntual del PGOU en ese sentido estaremos con 150 metros cuadrados de construcción. Ya le hemos comentado al Ayuntamiento la necesidad de que se haga una modificación puntual del PGOU en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que los ciudadanos de Cádiz capital no pueden ir a Chiclana o a El Puerto y ver que sus chiringuitos estén limitados respecto a sus posibilidades, lo que luego redunda en el número de personal que tienes contratado porque no es lo mismo un personal para atender una instalación de 270 metros cuadrados que uno para atender una instalación de 150 metros cuadrados. El Ayuntamiento se mete en las instalaciones de la costa cuando hay una norma superior, que es el propio reglamento que ya establece cómo tienen que ser las instalaciones. Por esa vía, otros muchos ayuntamientos han tenido fácil que los empresarios podamos tener las instalaciones adaptadas al Reglamento de Costas.

-Tras dos directivas en las que ha sido vicepresidente, ¿por qué da el paso para ser presidente?

-En su día se me propuso por parte de compañeros que ostentara la presidencia. En aquel momento no lo estimé oportuno por la carga de trabajo del resto de mis responsabilidades empresariales. Entendía que era un momento en el que a la asociación había que darle un impulso. AECCA creo que está en un punto importante con más de 100 asociados y un peso relevante a nivel de interlocución con las administraciones. Yo soy una persona que en la medida de lo posible me esfuerzo por, si estoy en una institución, aportar lo que pueda. Esto casi me ha sobrevenido, no entraba en mis planes, pero puestos aquí, estoy dispuesto a trabajar y a tratar de impulsar muchas de las cosas que tenemos planteadas en la asociación. AECCA está para dar servicio a los asociados, desde un servicio jurídico hasta hacer promoción de nuestro litoral y de las instalaciones e impulsar canales de comunicación interno o la formación del empresariado y de nuestras plantillas. Los chiringuitos han evolucionado mucho. Antes eran el patito feo de la playa y han pasado a ser unas unidades de negocio muy interesantes para grupos inversores que están apostando e invirtiendo en el litoral gaditano. El concepto de gestión que hoy se lleva en un chiringuito es el que se lleva en cualquier empresa del más alto nivel de hostelería. Los chiringuitos ya contratamos a profesionales para el asesoramiento gastronómico y a interioristas para que nos hagan el desarrollo de los conceptos estéticos. Una cosa muy importante es la unión de compras para que nos podamos sentar con los proveedores y las marcas para conseguir mejores ofertas y más ventajas de cara a la negociación con ellos. Estamos en una organización que mueve más de 25 millones de euros en la provincia. Tenemos un volumen importante como para conseguir buenos precios de las marcas o acciones de promoción enfocadas a la promoción de nuestro litoral. Eso es lo que vamos a plantear en el mandato, el tratar de profesionalizar un poco la asociación.