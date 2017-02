Se encuentra en punto muerto. Quiere avanzar, pero no puede. La Asociación Esclerosis Múltiple Joaquín Argente de Cádiz, creada hace más de un año, continúan sin un espacio donde poder reunirse ni atender a sus usuarios. "Estamos perdiendo la oportunidad de ayudar a nuestros asociados por no tener local, y hay mucha gente que lo necesita. Nos vemos limitados y eso nos crea impotencia porque tenemos muchas ganas de hacer cosas y no podemos", asegura el vicepresidente de la entidad, Antonio Mayor.

Esta asociación solicitó un local al Ayuntamiento en enero del año pasado "y seguimos esperando", apunta Antonio Mayor, quien afirma: "Nos están ignorando. Existe una ordenanza municipal en la que se regula la cesión de locales a organizaciones sin ánimo de lucro y nosotros presentamos todo lo que estipula la ordenanza en cuanto nos constituimos legalmente como asociación. Desde entonces, solo tenemos silencio administrativo". Asegura que la entidad cumple todos los requisitos "y sabemos que hay locales municipales vacíos. No entendemos que nos estén ignorando de esta manera. Nos sentimos maltratados institucionalmente porque nos despiertan unas expectativas que no cumplen, y ni siquiera nos contestan".

La entidad está organizando el I Festival de Agrupaciones Callejeras de Carnaval

Cuenta que el pasado 20 de diciembre, instalaron una mesa informativa sobre esclerosis múltiple en la puerta del Ayuntamiento. "Estuvimos hablando con el alcalde y le pedimos que se tomara como algo personal la concesión del local. Él nos dijo que sí y después, cuando salió del Ayuntamiento, nos aseguró que ya había dado instrucciones a la persona encargada para que tomara medidas. Y todavía estamos esperando".

"Parece ser que hay que montar un pollo en el pleno para que te atiendan, y no queremos llegar a eso", lamenta Antonio Mayor.

La presidenta, Dolores Allely Medina, explica que cuentan con fisioterapeutas que se han ofrecido a colaborar con la asociación para atender a los afectados por esclerosis múltiple, pero no pueden dar este servicio sin un local. "De momento, lo único que hacemos es dar apoyo moral, no podemos organizar nada ni atender a los socios en otros aspectos. Y esta falta de actividad hace que tampoco podamos pedir subvenciones", se queja. Añade que al carecer de local, la junta directiva, para reunirse, queda en una cafetería de la plaza de Jerez que tiene una rampa para discapacitados, ya que la mayoría de sus miembros tiene problemas de movilidad y alguno necesita ir en silla de ruedas. Cuando han hecho alguna asamblea, han pedido el salón de actos del instituto Fernando Aguilar Quignon.

Destaca que la carencia de local también les dificulta el contacto con los asociados e incluso llegar a más personas. "Cuanto más tiempo pasa, más gente queda desasistida. El tiempo va en contra de las personas que podríamos ayudar", expresa Antonio Mayor, quien detalla que en la provincia de Cádiz hay unas 300 personas diagnosticadas con esclerosis múltiple y sólo en la capital gaditana hay más de 100 afectados por la enfermedad. La asociación cuenta con 45 miembros de pleno derecho y con los socios colaboradores llegan a 120.

Uno de los proyectos que quieren poner en marcha es establecer un convenio de voluntariado con el Hospital Puerta del Mar, ya que "cuando te diagnostican esta enfermedad, es como una travesía en el desierto, porque aunque médicamente te atienden, necesitas que te arropen y te expliquen que la vida sigue aunque con ciertas limitaciones. Podemos ayudar dando ejemplo, para que las personas que acaban de ser diagnosticadas vean que es algo grave pero con ayuda se puede tener calidad de vida", señala Antonio Mayor.

La presidenta comenta que han abierto una línea de colaboración con Diputación, con la que organizaron el pasado 17 de diciembre las I Jornadas de sensibilización de Esclerosis Múltiple. El vicepresidente señala que ya han tenido una reunión con técnicos de Diputación para las segundas jornadas.

Dolores Allely adelanta que están organizado para el próximo 19 de marzo el I Festival de Agrupaciones Callejeras de Carnaval con el objetivo de recaudar fondos para la asociación. Afirma que están abiertos a la participación de cualquier agrupación y a todas las ideas que quieran aportar.

Al preguntar al Ayuntamiento sobre esta asociación, fuentes municipales aseguran que se le ha concedido un local en el edificio Hermanas Mirabal, pero están pendientes de unos trámites administrativos para poder cederlo. Esperan que a lo largo del mes de abril se solucione este asunto.