El cáncer es una enfermedad que asusta. Antes, era casi sinónimo de muerte y pocas personas hablaban abiertamente de ella. Gracias al avance de la medicina, la situación ha cambiado mucho y un porcentaje muy alto de personas se curan, si se coge a tiempo. Aún así, todavía sigue siendo una palabra tabú.

Mercedes Plaza y Merche Fernández son dos ejemplos claros de que se puede salir de esta enfermedad. Estas dos mujeres superaron hace años un cáncer de mama y ahora ayudan a otras personas en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Ellas hablan sin tapujos sobre la enfermedad y sus propias vivencias. "Hay que perderle el miedo a la palabra cáncer, porque eso te da fuerza para enfrentarte a ella y acudir al médico al primer síntoma. Porque el diagnóstico precoz es muy importante y, si retrasas la visita al médico, puede ser tarde", afirma Merche.

Esta mujer, de 62 años, sufrió cáncer de mama hace 28. Tenía sólo 34 años. "Cuando me lo dijeron, me derrumbé. Pero jamás pensé que me iba a morir. Yo tenía dos niños, con 14 y 9 años, y no podía permitirme el lujo de morirme. Ese día lo pasé mal. Lloré. Pero sobre todo, por lo tonta que somos las mujeres, porque pensar que iba a perder el pecho se me hizo un mundo. Pero solo fue el primer día. Luego reaccioné y pensé que lo primero era yo y no tener una o dos mamas. Entonces, cambió mi actitud totalmente", relata Merche.

Cuenta que le hicieron la mastectomía (antes se extirpaba el pecho completo en todos los casos) y salió del hospital "con un poco de trauma" porque para rellenar el hueco de la mama que le habían quitado, le dieron dos compresas. "Eso fue una de las cosas que me hizo hacerme voluntaria de la AECC en los hospitales, porque tenía claro que iba a hacer todo lo que pudiera para que ninguna mujer saliera del hospital con dos compresas metidas en el sujetador". Hay que decir que estas voluntarias facilitan una prótesis de algodón que no perjudica a la herida de la operación "y no te crea el trauma de que la persona que te ve note que tienes esa falta", apunta Merche.

Ella se hizo la reconstrucción de la mama a los nueve meses de su extirpación y luego se incorporó a su trabajo como policía local. Esta enfermedad no ha vuelto a aparecer en su cuerpo, pero sí ha dejado huella en su vida. "Cuando tienes una enfermedad de este tipo, te cambia la vida completamente. Ahora valoras más la cosas más insignificantes, cosas que antes no te dabas cuenta, como la caricia de tu hijo o la sonrisa de tu vecino. Y vives más plenamente porque no necesitas lo material", asegura.

Mercedes, de 79 años, padeció el cáncer de mama hace 24. Tras una mastectomía, seis sesiones de quimioterapia y 26 de radioterapia, se reincorporó con normalidad a su plaza de profesora. Dice que no vivió mal la enfermedad: "Nunca he llorado ni me he sentido mal. Cuando me dijeron que tenían que quitarme el pecho, lo asumí con total normalidad. Cada uno lo lleva como puede". Confiesa que sólo al verse en el espejo por primera vez tras extirparle la mama "casi me puse a llorar. Pero pensé ¡de llorar nada, por lo menos estás!".

Desde entonces, lleva una prótesis externa -que muestra con naturalidad- y cuenta con guasa que pertenece "al club de las uniteti". Reconoce que es una persona muy positiva: "Dentro de lo malo, siempre busco lo bueno". Y comenta entre risas que, a sus 79 años, es modelo de ropa interior y de baño para personas mastectomizadas. Todos los años participa en un desfile que organiza una ortopedia "y disfruto mucho".

Mercedes afirma que la actitud positiva influye en la recuperación del cáncer. Por eso, recomienda a las personas que lo padecen "que sean positivas y que pidan ayuda si lo necesitan. Que no se queden arrinconadas en su enfermedad y piensen siempre en positivo".

Merche dice lo mismo: "Hay que tener fuerza, ser muy positivo y no tirar la toalla porque de esta enfermedad se sale". Y aconseja acudir a la AECC, "que ofrece de forma gratuita apoyo psicológico tanto al paciente como a la familia. También información sobre la enfermedad y cómo prevenirla".