Los pensionistas se mueven

"A nosotros no nos va a parar nadie porque ya hemos experimentado muchísimo, hemos vivido muchas malas situaciones, y si lo malo va para largo, nosotros también, la Marea Pensionista de Cádiz también". Mientras algunos de sus compañeros ajustan la pancarta al contorno ondulado de la esquina del Palillero, Pepe Flores, cuaderno en mano, organizada cabeza y desbocado corazón, relata cómo nació, por qué y qué tiene previsto hacer en las próximas semanas la Marea de Pensionistas de Cádiz, que cada martes a las doce de la mañana se reúne en la ya paradigmática plaza del Palillero, el ágora del 15-M.

¿Proyectos? "Hay, hay, muchos pero, como todo, van poco a poco en el sentido que aquí lo discutimos todo y todos tenemos que estar de acuerdo con lo que se hace porque que quede claro que esta marea no tiene detrás ni partidos políticos, ni sindicatos, ni nada, somos personas particulares", apostilla el autónomo jubilado ante el asentimiento de sus compañeros, ayer una veintena pero que han llegado a reunir desde su nacimiento el 9 de noviembre "a más de 30 personas".

"Pero sí que vamos a hacer movilizaciones, las estamos estudiando, pero es algo que tenemos que hacer ya, como una cacerolada y otro tipo de manifestaciones, porque lo de las pensiones está ya aquí, y la subida del copago sanitario también", apunta otro de los pensionados y jubilados que forman el grupo. "¡Eso, eso!", jalea el resto de esta marea que atesora la experiencia y la perseverancia del tiempo. "Y tanto, porque los que estamos aquí somos los mismos que estábamos en los años 70 y 80 luchando por el trabajo en la Bahía", recuerda otro de los hombres y mujeres que forman este movimiento ciudadano.

Una ola de veteranos al día en la movilización a la vieja y a la nueva usanza. Y es que la Marea de Pensionistas de Cádiz surgió gracias a las redes sociales. "Pues todo empezó a través de una simple conversación por Facebook entre Juan Márquez y Pepe Flores, que soy yo, porque hablando y hablando sentimos la necesidad de formar un colectivo de pensionistas que fuera capaz de reivindicar al Gobierno, a través de concentraciones y manifestaciones, las injusticias que se cometen con los pensionistas como el robo descarado de nuestras pensiones, la pérdida de poder adquisitivo que padecemos desde el año 2000...".

Con la solemnidad que otorga la determinación, estos ciudadanos continúan desgranando y argumentando sus objetivos a medio y corto plazo: "Reividicamos también que sea anulado el Impuesto de Rendimiento al Trabajo Personal a las pensiones por jubilación, que ya hemos pagado lo que teníamos que pagar y esto es un robo por la mismísima cara; que se ponga en práctica de verdad la Ley de la Dependencia, porque a la hora de pedir subvención siempre va por delante el no hay dinero y tenemos muchos casos de personas mayores que están en lista de espera para poder entrar en centros de residencia y llevan años y años esperando, incluso, se mueren esperando; acabar con la subida del copago sanitario; y conseguir tener una representación de los mayores en el Parlamento para que se lleve observaciones de cómo se hacen las cuentas y que podamos nosotros avalar las subidas de las pensiones, además de otros objetivos como seguir informando, concienciando y relacionarnos con otras mareas de España, porque hay una en casi todas las capitales del país".

Así, este espíritu combativo que tiene como sede el Palillero se ha ido predicando durante estos meses "por los diferentes centros de mayores de la ciudad", explican. Así, miembros de la Marea Pensionista de Cádiz han ido informando de sus reuniones y actividades "a los centros de mayores de la Barriada de la Paz, de la calle Zaragoza y de Botica" y a todos los ciudadanos a través de su perfil en Facebook (Marea Pensionistas de Cádiz) donde cuelgan sus convocatorias y proclamas además de las de colectivos similares de otras partes de la geografía española.

"Necesitamos que la voz se corra, que se vaya expandiendo por toda España, porque hay cosas que igual hay ciudadanos de a pie que no se enteran o no saben y se les puede engañar y te aseguro que en este tema, en el tema de las pensiones, a nosotros no nos engañan, estamos bien enterados y no hablamos por hablar, tenemos datos, estamos al tanto de lo que votan los partidos políticos, cómo PP, Ciudadanos y PSOE -"PE, Pepe, que la S y la O la perdieron hace tiempo", le corrigen- nos volvieron a traicionar estando en contra de la subida del 1,25 que proponían otros partidos. Y es una vergüenza y algo indigno por parte de este Gobierno. Pero aquí estamos y aquí vamos a estar", advierten.