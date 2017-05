Los 'pedristas' llaman a la militancia a votar porque "todo está aún por hacer"

Demostración de fuerza de Pedro Sánchez en el corazón de Sevilla. Las 1.500 sillas dispuestas por la organización se quedaron cortas para acoger a los más de 2.000 simpatizantes que se congregaron ayer en el Muelle de la Sal, frente al barrio de Triana. Entre ellos, nombres históricos del socialismo andaluz, como el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, Luis Yáñez, o el ex defensor del pueblo José Chamizo. También acudieron algunos de los compañeros que le han acompañado desde el primer momento en su pugna por regresar a Ferraz, como Susana Sumelzo, Odón Elorza o Zaida Cantera. Y como estrella invitada, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que invistió a Sánchez como la gran esperanza de la socialdemocracia europea.

El ex secretario general socialista se hizo de rogar más de media hora. Una banda de rock amenizó la espera mientras la multitud buscaba en vano algo de sombra para resguardarse del sol del atardecer. Algún turista despistado incluso llegó a preguntar quién actuaba mientras se cubría la cabeza con un mapa. Las dudas se disiparon cuando comenzó a sonar por los altavoces Color Esperanzay la comitiva de Sánchez comenzó a bajar las escaleras desde el Paseo de Colón entre gritos de ¡sí es sí!

Pedro encendió una luz en los que piensan que hay otra vía para la socialdemocracia"

Conscientes de que la elección se puede decidir por un puñado de votos, los pedristas se afanaron por movilizar a la militancia en la recta final de la campaña. Tampoco faltaron menciones veladas al mitin que se celebraba a dos kilómetros de allí, con expresiones como "la candidata del yo", "el coyote", o la "máxima autoridad".

Toscano abrió fuego citando a Gandhi: "Primero nos ignoran; luego se ríen de nosotros; y después nos atacan". "Pedro, en ese momento estamos ganando", agregó el alcalde de Dos Hermanas, que recordó el mitin celebrado en su localidad a finales de enero que sirvió de pistoletazo de salida a la candidatura de Sánchez. Toscano agradeció a la militancia "el zamarreón que le ha dado al partido" y les pidió que "se movilicen para conseguir el triunfo de Pedro, que es el triunfo de todos nosotros".

"Tenemos que convencer a todos y cada uno de los militantes de que todo está por hacer hasta el domingo", señaló Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que tomó la palabra a continuación. La mano derecha de Sánchez en Andalucía insistió en que "muchos de los que están allí -en alusión al acto de Díaz- nos van a votar". "Debemos hacer un gran esfuerzo porque tengámoslo claro: hay dos proyectos y el que quiera que gane el de Susana la puede votar a ella o a Patxi".

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recordó sus raíces en San Fernando, donde nació y viven sus padres, militantes de la agrupación socialista de esta localidad gaditana. Hidalgo, que no quiso entrar en analizar la situación del socialismo francés "porque sería demasiado largo", subrayó que apoya a Sánchez "no por guapo sino porque encendió una luz en el corazón y la mente de todos los que piensan que hay otra vía para la socialdemocracia". "Lo que has hecho aquí, lo miramos desde otros países de Europa porque la socialdemocracia está en crisis menos en Portugal, donde Antonio Costa -actual presidente del Gobierno con el apoyo de una coalición de fuerzas de izquierda- abrió ese camino", añadió Hidalgo, que insistió en que su ejemplo "da fuerzas en París y en Bruselas para reiniciar la socialdemocracia".

Pedro Sánchez respondió el envite señalando que "la socialdemocracia necesita líderes como tú para hacer mejor Europa y el mundo". El ex líder del PSOE subrayó que mañana "no sólo se decide el secretario general sino el rumbo de la izquierda en los próximos años". "Tenemos el destino del PSOE en nuestras manos, en nuestro voto", apuntó Sánchez, que apeló al "socialismo andaluz que hace tres años" le apoyó. "Al Partido Socialista andaluz de siempre, al que nunca tuvo miedo al cambio", sostuvo el ex secretario general, que entroncó su candidatura con "los jóvenes sevillanos que se presentaron en 1974 en Suresnes". "La gente que apoya otras candidaturas con 35 años menos estaría con nosotros", incidió.