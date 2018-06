Los pedristas en Cádiz, o la victoria "contra viento y marea"

Las victorias trabajadas, las descartadas, las dadas por imposibles, sobre todo las insospechadas, saben mucho mejor. Del mismo tamaño es la satisfacción de quienes en Cádiz han apoyado a Pedro Sánchez, sobre todo en las primarias que ganó hace un año. Personalidades 'históricas' como Rafael Román, ex presidente de la Diputación y ex senador, líder de la oposición en los tiempos duros contra la mayoría de Teófila Martínez; la también ex senadora isleña María Jesús Castro, actualmente en la ejecutiva federal del PSOE; el alcalde de Chiclana, José María Román; y otras emergentes como el candidato a serlo de Cádiz, Fran González, se han proclamado claramente pedristas, incluso contra la muy dominante corriente de Susana Díaz.

Ayer la satisfacción era más que evidente entre ellos. Rafael Román, que durante meses contestaba a las llamadas telefónicas con la expresión "aquí la sede de la candidatura de Pedro Sánchez, dígame", siguió en las tribunas del Congreso. "Muy contento después de vivir dos días verdaderamente históricos", se declaró, aunque matizando: "Distinto es lo que esto pueda prolongarse, pero ya supone un periodo nuevo, para que la gente recupere la confianza en los políticos, que no todos quieren llenarse los bolsillos".

A pesar de su cercanía, Román dijo no esperar ningún encargo oficial por parte del nuevo presidente: "Sinceramente, no tengo ninguna ambición de cargos. He acompañado a Pedro en su proyecto porque me convencía, porque es mi amigo y por mi compromiso político con el partido". Acepta la broma de su posible designación como embajador en París, dada su amistad con la alcaldesa Anne Hidalgo, nacida en San Fernando, y bromea a su vez: "Preferiría la embajada en la Santa Sede, o incluso ser el nuncio de su Santidad en Madrid".

Su compañera de afanes en estos menesteres partidarios, María Jesús Castro, precisamente contaba ayer que la regidora parisina los había llamado para felicitarlos por el resultado de la moción. Castro quiso resaltar una frase que ella dice repetir mucho, que "todo lo que Pedro se propone al final lo consigue", aunque sea contra todo pronóstico. Y recordó que en el caso de la provincia de Cádiz, el trabajo ha sido "contra viento y marea". También ella niega ninguna ambición más allá de "seguir en la ejecutiva". Pero eso sí, le parecería lógico y espera que "alguien de la provincia pudiera estar en algún sitio del Gobierno, y entendiendo por gobierno también a secretarios de Estado y directores generales".

Fran González afirmó rotundamente que "con Pedro Sánchez comienza un tiempo de esperanza para los españoles" en una nota pública, mientras que en declaraciones a la cadena Ser negaba esperar ningún cargo tampoco, y se declaraba centrado en querer ser alcalde de Cádiz. Las mismas intenciones expresó el regidor chiclanero José María Román, que resumió: "Todo lo que sea fuera de Chiclana me queda muy lejos".

El diputado y portavoz socialista en la comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Campo, figura entre los más próximos a Pedro Sánchez, así que ya está en las quinielas de los cargos, pero él dice que le gustaría seguir en esa comisión. Ycontinuar su empeño en la mejora de la organización y dotación informática y material de las sedes judiciales. Lo que sí está decidido a plantear al nuevo presidente es la iniciación de un plan integral de empleo para la provincia, y la creación de una unidad permanente de coordinación enre las fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar.

La alcaldesa de París fue de las primeras autoridades europeas en felicitar a Sánchez, que según la socialista Hidalgo, es "el líder que hoy necesita España", y recalcó que su victoria "es una noticia muy buena no sólo para España, sino también para Europa y la socialdemocracia". Se declaró "emocionada y muy feliz"Hidalgo ha estado desde el inicio con Sánchez y durante la campaña de las primarias le apoyó con un vídeo". En el lado de los no afectos se sitúa la presidenta de Diputación, Irene García, que coincidió en lo de "tiempo de esperanza" y en que la victoria de Sánchez es "buena para el país y para la provincia".

El alcalde de Cádiz, José María González, dejó ayer aparcado el enfrentamiento más o menos enconado con su secretario general, Pablo Iglesias, al apoyar y mostrar su satisfacción con el resultado de la moción de censura, que calificó de "moción ética" y a la que comparó, en declaraciones a este Diario, con la que presentó Podemos hace un año. "Nunca es tarde para derogar la corrupción", confirmó. Añadió, en referencia a Ciudadanos, que la moción ha servido también "para clarificar quién, haciendo un cálculo electoral, está dispuesto a apoyar a quienes han hecho de la corrupción un modo de gobierno". Cree que la moción "abre un nuevo tiempo para, desde la humildad y la pluralidad ideológica" se puedan derogar normas como "el pensionazo, la ley mordaza y la ley Montoro, que tanto daño ha hecho al municipalismo español".